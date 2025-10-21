Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
50 ilde FETÖ operasyonu! 286 şüpheli yakalandı

50 ilde FETÖ operasyonu! 286 şüpheli yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 aydır yapılan operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ operasyonu yaptıklarını açıkladı. Son 1 aydır yürütülen operasyonlarda 286 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 154'ü tutuklanırken, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"50 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 aydır polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 286 şüpheliyi yakaladık! 154'ü tutuklandı, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

Terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,
Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak,
Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

