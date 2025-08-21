Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Japonya Savunma Bakanı'ndan, Baykar'a ziyaret

Japonya Savunma Bakanı'ndan, Baykar'a ziyaret

Japonya Savunma Bakanı'ndan, Baykar'a ziyaret
Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Baykar'ı ziyaret etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyarette Nakatani'ye şirket ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Japon heyetin ziyaretine ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, "Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN NAKATANİ'YE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

​​​​​​​Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ziyarette Nakatani'ye şirket ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

