BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü o kentte kuruyor! Tam 400 dönümlük alana yayılacak

BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü o kentte kuruyor! Tam 400 dönümlük alana yayılacak

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

BAYKAR, Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'da kurmaya hazırlanıyor.

Chery, MKE gibi dev yatırımlarla gündeme gelen Samsun, şimdi de BAYKAR'ın 400 dönümlük alanda gerçekleştireceği yatırımla gündeme geldi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, özel bir endüstri bölgesi ile yatırımın Samsun'da hayata geçeceğini ifade etti.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİN MİMARI

Milli teknoloji hamlesinin mimarı BAYKAR'ın Samsun'daki yatırımı hakkında bilgi veren Başkan Doğan, "Dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı 'BAYKAR', Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'umuzda kuruyor" dedi.

TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Samsun'umuzun yüzyılı oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Haluk Bayraktar'a ve Selçuk Bayraktar'a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş'a ve emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve gazi şehir Samsun'umuza hayırlı olsun" 

