Ekrem İmamoğlu Economist'e yazdı! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yabancılara şikayet etti

Ekrem İmamoğlu Economist'e yazdı! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yabancılara şikayet etti

- Güncelleme:
Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, cezaevinden Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. İmamoğlu'nun ülkemizi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdir edilen dış politika hamlelerini Batı'ya şikayet etmesi pes dedirtti.

İBB Başkanı görevindeyken rüşvet ve terör soruşturmalarından gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmıştı.

Cezaevinden de sık sık açıklamalar yayınlayan İmamoğlu, bu kez de İngiliz Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Ancak İmamoğlu'nun yazısının baştan sonra ülkemizi karalama üzerine olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ekrem İmamoğlu Economist'e yazdı! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yabancılara şikayet etti - 1. Resim

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNİ HEDEF ALDI

Yaklaşık 50 yıl sonra terörün bitmesine bu kadar yaklaşılmışken, terör örgütü PKK silah bırakmaya başlamışken 'Terörsüz Türkiye' sürecini hedef alan İmamoğlu; sürecin şeffaf yönetilmediğini iddia etti. 

Ekrem İmamoğlu Economist'e yazdı! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yabancılara şikayet etti - 2. Resim

TÜRKİYE'YE BARIŞ DERSİ VEREBİLECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Başlığının "Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin içerde barışı, dışarda itibarı nasıl sağlayabileceği üzerine" olduğu makalenin girişinde ise "Cezaevindeki muhalefet cumhurbaşkanı adayı 'Demokratik gerileme ile değil' diye yazıyor" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN'I VE DIŞ POLİTİKAMIZI ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri olan dış politika hamlelerini de eleştiren İmamoğlu, dış politikamızı "tepkisel ve tutarsız" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi başarısını ise hedef alarak hükümetin bölgesel güç vizyonunu "kişisel hırslarla şekillenmiş" diyerek karalamaya çalıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

