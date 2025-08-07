İmamoğlu'nun usulsüz diploması görmezden gelindi! Diploma yüzsüzü: CHP

HABER MERKEZİ - CHP’nin İmamoğlu dosyasındaki iddiaları görmezden gelmesi hatta, hiçbir şey yokmuş gibi mitingler düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı ofisleri açması, sık sık İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etmesi, siyasette yeni bir tartışma konusu oluşturdu. Kamuoyunda bu tavır için “yüzsüzlük” yorumları yapılırken, siyasi çevreler “Bu kadar da olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması, 1990 yılında resmî evrakta sahtecilik yaparak, Türkiye’de denkliği bulunmayan KKTC’deki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu iddialar, hem resmî evrakta sahtecilik suçlamasıyla açılan ceza davasında hem de diplomasının iptali için açılan idare mahkemesi dosyasında değerlendiriliyor.

CAMBAZA BAK İMAMOĞLU'NU UNUT!..

Buna rağmen e-İmza çetesinin çökertilmesine yorum yapan CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Yankı Bağcıoğlu ve Ulaş Karasu diploma skandalının yalnızca eğitim meselesi değil, aynı zamanda millî güvenlik sorunu olduğunu vurgularken, bazı CHP’liler ise yetkilileri istifaya davet etti. Karasu, İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasını unutarak “sahte diplomalarla onlarca insan kamuda göreve geliyor” iddiasında bulundu. Özçağdaş, usulsüz işlemlerle aldığı diploma iptal edilen Ekrem İmamoğlu’nu unutturmaya çalışarak konuyu millî güvenlik sorunu olarak tanımladı. Başta CHP’li olmak üzere muhalefet partilerine mensup milletvekilleri de âdeta “cambaza bak” yöntemiyle e-Diploma çetesine yürütülen operasyonun tozu dumanı arasında Ekrem İmamoğlu’nu diploma mağduru ilan etmeye çalıştı. CHP’lilerin kamuoyunda bu çifte standartlı tavırları büyük eleştiri konusu olurken, siyasi kulislere “sahtekâr utanmazlar” yorumlarını beraberinde getirdi. Haber Merkezi