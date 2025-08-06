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CHP'li belediye birbirine girdi! İfşalar ortaya çıktı, bir üye gözaltına alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP&#039;li belediye birbirine girdi! İfşalar ortaya çıktı, bir üye gözaltına alındı
CHP, Beykoz, Belediye, Meclis Üyeleri, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı ve soruşturma kararının ardından ise Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik çıktı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik'in, CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında bir sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA

‎Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ortaya dikkat çeken iddialar atıldı.

"Beykoz Belediyesi Gerçekleri" adlı X hesabından 31.07.2025 tarihinde yapılan paylaşımda; belediye meclis üyesi Özçelik'in, Beykoz Belediyesi'nin imkanlarını kullanarak ailesinin asfalt kırım döküm işlerini çözdüğü öne sürüldü. X hesabında da ağır vasıta fotoğraflarının bir benzin istasyonu yakınında çekildiği ve gerçeğe aykırı olduğu ortaya çıktı.

CHP'li belediye birbirine girdi! İfşalar ortaya çıktı, bir üye gözaltına alındı - 1. Resim

Fotoğrafların CHP'li Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz tarafından çekildiği ve bu anların benzin istasyonunun kamera kayıtlarına yansıdığı öğrenildi. Özçelik de şikayet dilekçesinde bu kayıtları başsavcılığa verdi.

"HESABI CHP'LİLER YÖNETİYOR" İDDİASI

Özlem Vural Gürzel de bu paylaşımlar nedeniyle Korkmaz'dan şikayetçi oldu. Gürzel, söz konusu X hesabının da CHP'liler tarafından yönetildiği öne sürdü.

"KENDİLERİNE GELSİNLER" DİYEREK REST ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Korkmaz'ın 7 Nisan'da meclis kürsüsünden yaptığı konuşma dikkat çekmişti. Korkmaz, "Biz burada tabi özeleştirimizi de yapacağız. Evet, müdürlükler ve çalışanlar bazında sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum. Kendilerine gelsinler, sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıran arkadaşlarınızın hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Masum arkadaşlar emeğiyle çalışan arkadaşlar burada çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözüm yok. Ama burada önceki yönetimden duran arkadaşlar bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında da gereken işlemleri biz yapmakta özgürüz" demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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