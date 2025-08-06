Narin Güran'ın mezarında skandal! "Saldırdılar" diyerek duyurdu

Diyarbakır'da canide katledilen Narin Güran, tüm ülkeyi derinden etkilemişti.

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Günlerce arandıktan sonra cesedi derede bulunan Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası almıştı. Küçük kızın cesedini nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf mahkemesi de Narin Güran cinayeti davasında anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini hukuka uygun bulunmuştu.

MEZARLIKTA SALDIRI İDDİASI

Aile üyeleri Nevzat Bahtiyar'ı suçlamaya devam ederken dikkat çeken bir olay meydana geldi. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Narin'in mezarını ziyaret ettiği sırada saldırıya uğradığını öne sürdü.

X hesabından bir açıklama yapan Eryılmaz, şunları söyledi: "Bizzat kimse olmaz, #Narin kızımızı rahatça görürüm diye Mardin’e giderken #Tavşantepe ye uğramak istedim.! Geleceğimi nereden biliyordunuz? İstisnasız her yeri çevirip yolları kesmek için pusuya yatmışsınız! Mezarlığa geldim gecenin 1 inde şerefsizler sanki Narin in mezarını düşmandan koruyorlar! Yalnız olmasaydım hepinizi burada izleyecektiler!

"BENİ DE Mİ ÖLDÜRECEKTİNİZ?"

Kimi kimden koruyorsunuz lan siz! Koruyamadığınız ağzı süt kokan çocuğun mezarını benden mi koruyorsunuz! Zamanında neredeydiniz! Taşlarla aracıma saldıran pislikler! Beni de mi öldürecektiniz! Karakolda ifademi verip çıktım! Narin’i ziyaret edemeden dönmek zorunda kaldım ama unutmayın ki, bir gün beni engelleyemeyeceksiniz! Ettiğiniz küfürler, attığınız her taş bana değil Narine geldi! Sizin uykularınız bundan sonra daha çok kaçsın!

Ya tarih olacaksınız, ya tarihi ben yazacağım!