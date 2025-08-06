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2 kişinin öldüğü silahlı kavganın altından mide bulandıran gerçek çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 kişinin öldüğü silahlı kavganın altından mide bulandıran gerçek çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da iki aile arasında yaşanan ve 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Olayın, 15-16 yaşlarındaki bir kıza laf atıldığı iddiasıyla başlayan tartışmanın ardından yaşandığı öğrenildi. Öte yandan bölgede yapılan aramalarda onlarca boş kovan bulundu.

Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi’nde saat 21.30 sıralarında iki aile arasında silahlı kavga meydana geldi. Yaşanan olayda Mustafa Keskin (50) ve Numan Kotan (45) hayatını kaybederken, Murat K. (40) ve Yusuf K. yaralandı. Şüpheliler İ.K. ve E.K. ise olay yerinden farklı araçlarla kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine ulaşan jandarma ekipleri bölgeyi tamamen ablukaya alarak geniş çaplı inceleme başlattı.

2 kişinin öldüğü silahlı kavganın altından mide bulandıran gerçek çıktı - 1. Resim

BÖLGEDE ONLARCA KOVAN BULUNDU

Sokakta başlayan çatışmanın izlerinin caddeye uzandığını tespit eden jandarma ekipleri, cadde üzerinde bulunan bir durakta mermi, yolda ise kan izlerini buldu. Bir yandan bölgedeki her noktayı didik didik arayan ekipler, bir yandan da olay yerinden farklı araçlarla kaçarak kayıplara karışan şüpheli İ.K. ve E.K.’yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Suçta kullanılan silahlardan biri de ele geçirildi.

2 kişinin öldüğü silahlı kavganın altından mide bulandıran gerçek çıktı - 2. Resim

KIZ YEĞENE LAF ATILDIĞI İDDİASI

Öte yandan, 2 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanması ile neticelenen kanlı geceye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, E.K.’nın 15-16 yaşındaki kız yeğenine laf atılması üzerine Y.K. ile arasında iki gün önce tartışma yaşandı. Y.K.’nın babası Mustafa Keskin, yaşanan tartışmanın ardından E.K. ile konuşmaya gitti. Tarafların konuşarak arayı buldukları ancak ardından silahlı kavganın çıktığı öğrenildi. Konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatılırken, yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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