Gram altın fiyatı rekora dayandı! FED’e kritik atama, ABD’den zayıf veri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD ekonomisinden gelen zayıf sinyaller ve FED’den faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi altında son dönemde alımların hızlanasına destek olurken, gram fiyatı da tarihî yüksek seviyelere yaklaştı.

Küresel piyasalarda ons fiyatı bugünkü işlemlerde en yüksek 3.409 doları test etti. Ardından gelen sınırlı kâr satışları ile birlikte ons fiyatında sabah saatlerinde 3.385 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

GRAM ALTIN REKORA YAKLAŞTI

Ons fiyatındaki hareketlilik içeride gram altına da yansıdı. Spot piyasada işlem gören altının gram fiyatı 4.456 TL ile son 2 haftanın zirvesine yöneldi. Böylece gram fiyatı 23 Temmuz’da test edilen 4.470 TL rekoruna da oldukça yaklaştı.

8 Ağustos 2025 gram altın fiyatında da işlemler TSİ 07:00 itibarıyla 4.445 TL’den devam ediyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.415 – 4.465 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın da 7.295 TL’den satılıyor.

İSTİHDAMDAN ZAYIF SİNYAL

Altın fiyatlarındaki son hareketlilikte, ABD’den gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularının yükselmesi etkili oldu. Buna göre ülkede, 2 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusu 222 bin kişilik beklentiye karşılık 226 bin kişi olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre 7 bin kişilik artış dikkat çekti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 38 bin kişi artarak 1 milyon 974 bin kişi oldu ve Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Veriler istihdam piyasasında zayıflığa işaret ederken, FED’den eylülde faiz indirimi ihtimali %90’ın da üzerinde gerçekleşti. Böylece altın fiyatlarına yükseliş hız kazandı.

FED’E “GÜVERCİN” ATAMA

Öte yandan ABD’de merakla beklenen yeni FED üyesi de belli oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Ekonomi Danışmanı olarak görev yapan Stephen Miran'ı FED Yönetim Kurulu'na seçti.

İkinci başkanlık döneminin başından bu yana Trump ile yakın çalışan Miran, FED’in faiz kararlarında oy kullanma yetkisine sahip olacak. 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapması beklenen Miran’ın, Trump'ın “faiz indirimi çağrılarını” destekleyeceği ileri sürülüyor.