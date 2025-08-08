BİST 100, zirveye bir adım daha yaklaştı! Borsada yeni hedef neresi?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,50 prim yaparak 10.956 seviyesinden kapanış yaptı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 11.044 seviyesini gördü. Böylece borsa 12,5 ay sonra ilk defa 11 binin üzerini de test etmiş oldu.

Dünkü işlemlerde en fazla para girişi AKBNK, YKBNK ve TCELL hisselerinde gözlemlenirken, THYAO, GARAN ve TUPRS en fazla para çıkışı yaşanan hisseler oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında BINHO, GENIL, CANTE, ENKAI ve FROTO %9,99 - %3,81 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. TUREX, GRTHO, TKFEN, BTCIM ve TUPRS ise %-7,52 - %-1,62 arası düşüşle en fazla düşen hisseler arasında yerini aldı.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Trive Yatırım tarafından yapılan analizde, BİST 100 endeksinin Temmuz 2024 tarihinden bu yana ilk defa 11.000 seviyesinin üzerine çıktığı hatırlatılarak, yükselişin devamı açısından kritik seviyenin 10.900 desteği olduğu vurgulandı.

Analizde, “TCMB’nin faiz indirimi sürecine girdiğinin teyit edilmesi borsadaki son yükselişte de ana etken oldu. 10.900 üzerinde kalıcılık halinde kısa vadede hedef bölgesini 11.250-11.450 olarak belirliyoruz. Buna karşılık 12.157 hedefine yönelik beklentiler de konuşulmaya başlanacaktır. Fakat bu seviye için çok acele etmemek gerek” denildi.

KÂR SATIŞLARI HALİNDE…

Temel dinamiklerin şu anda endekste yukarı fiyatlamaları desteklediği aktarılan analizde, 10.900 desteğinin kırılması halinde ise piyasada satış baskısının öne çıkabileceği aktarıldı.

Bu kapsamda ABD Başkanı Trump’ın uyguladığı yüksek tarifelerin ve yurt içindeki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı.