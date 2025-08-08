ASELS’te kârlılık beklentiyi aştı! Aselsan için 10 kurumdan hedef fiyat geldi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Son 1 yılda gösterdiği performansla Borsa İstanbul’un flaş hisseleri aranda arasında öne çıkan Aselsan, ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre;

-Aselsan (ASELS) ikinci çeyrekte beklentilerin %33 üzerinde 3 milyar 993 milyon TL net kâr açıkladı.

-Hasılatta artış, faaliyet giderlerinde gerileme ve vergi gelirleri, net kâr üzerinde etkili oldu.

-Şirket ilk 6 ayda %11,3 artışla, 53 milyar 710 milyon TL hasılata ulaştı.

-Net kâr ilk yarıda 6 milyar 405 milyon TL olarak gerçekleşti

-ASELS’te brüt kâr marjı %32,00, FAVÖK marjı %25,1 ve net kâr marjı %11,9 oldu.

-Haziran sonunda şirketin net borcu, 2024 sonuna göre %13 arttı ve 21 milyar 41 milyon TL’yi buldu.

-Buna karşılık net borç/FAVÖK oranı 0.57 ile düşük bir oranda gerçekleşti.

ASELS HİSSE FİYATI

-Aselsan hissesi 7 Ağustos 2025 işlemlerini 179,00 TL’den tamamladı.

-Son 1 yıllık dönemde ASELS %207,80 oranında prim yaptı.

-Son fiyat itibarıyla F/K oranı 49,25 ve PD/DD oranı ise 4,83 olarak gerçekleşti.

-Son 52 haftalık süreçte ASELS hisse fiyatı en yüksek 188,70 ve en düşük 54,10 seviyesini test etti.

1,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

İhracat odaklı büyüme stratejisini sürdüren ASELSAN, yılın ilk 6 aylık döneminde 1,3 milyar dolarlık dış satım sözleşmesi imzaladı. Şirketin bakiye siparişleri de %30 yükselerek, 16 milyar dolara çıktı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin piyasa değerinin 21 milyar doları aştığını; bu gelişmenin, yatırımcıların güvenini gösterdiğini söyledi.

ASELS 2025 HEDEF FİYAT

Bilançonun açıklanmasının ardından Aselsan (ASELS) hissesi için 10 aracı kurumdan, gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat raporu geldi. Bu raporlarda öngörülen hedef fiyatlar şöyle sıralanıyor:

-Kuveyt Türk Yatırım: 248,00 TL

-Vakıf Yatırım: 247,00 TL

-Halk Yatırım: 244,90 TL

-İntegral Yatırım: 242,00 TL

-Şeker Yatırım: 240,00 TL

-Garanti Yatırım: 238,00 TL

-Ziraat Yatırım: 235,00 TL

-Tacirler Yatırım: 220,00 TL

-İş Yatırım: 212,00 TL

-Yatırım Finansman: 200,00 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.