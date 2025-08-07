Türk Hava Yolları için 16 kurumdan hedef fiyat! THYAO’da bilanço beklentiyi aştı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’un en hacimli ve büyük şirketlerinden Türk Hava Yolları 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Hisse performansı ile endeks üzerinde de ağırlığı yüksek olan THYAO ikinci çeyrekte 26 milyar 831 milyon TL net kâr elde etti. Bu kâr, beklentilerin yaklaşık %13 üzerinde gerçekleşti. Şirket, ilk çeyrekte 1 milyar 818 milyon TL zarar açıklamıştı.

BİLANÇOYA POZİTİF KATKILAR

THYAO’nun bilançosunda çeyreklik bazda yaşanan toparlanmada; sezon etkisiyle birlikte yolcu gelirlerinde yaşanan artış, faaliyet giderlerinde gerileme, maliyet baskılarında azalma ve daha düşük finansman gideri oluşması etkili oldu.

SATIŞLARDA %26,5 ARTIŞ

Alt detaylara bakıldığında;

-Şirketin satış gelirleri %26,5 artışla 231 milyar 324 milyon TL oldu.

-Brüt kar marjı, geçen yıla paralel olarak %19,2 seviyesinde gerçekleşti.

-FAVÖK %35 yükselerek 46 milyar 71 milyon TL’yi buldu ve yıllık bazda %35 büyüdü.

-FAVÖK marjı ise 1,3 puan iyileşme ile %19,9’a ulaştı.

-2024 sonunda 5,8 milyar dolar olan net borç, 2025’in ilk yarısında 6,3 milyar dolara yükseldi.

-Net Borç/FAVÖK ise 1,1’den 1,2 seviyesine “sınırlı” yükseliş kaydetti.

2025 BEKLENTİLERİ

Şirket, 2025 yılı için önceki beklentilerini korudu. Buna göre THYAO;

-2025 yılında %7-%8 kapasite büyümesi ile 91 milyonun üzerinde yolcu trafiği,

-520-525 uçaklık filo büyüklüğü,

-%22-24 seviyesinde FAVÖK marjı

-%6-8 aralığında da ciro artışı hedefliyor.

İlgili Haber Altın iki haftanın zirvesine yakın…Yeni tarifeler ve FED beklentileri

THYAO HİSSE FİYAT

Pozitif gelen bilançonun ardından THYAO’nun hisseleri dünkü işlemlerde %4,40 prim yaparak 308,50 TL’den kapanış yaptı. THYAO hisse fiyatı;

-Yıllık bazda %11,84 prim yaptı.

-Son fiyat itibarıyla F/K oranı 4,21 ve PD/DD oranı ise 0,57 olarak gerçekleşti.

-son 52 haftalık süreçte hisse fiyatı en yüksek 339,50 ve en düşük 249,20 seviyesini test etti.

THYAO 2025 HEDEF FİYATI

Bilançonun açıklanmasının ardından Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi için 16 aracı kurumdan gelecek 12 aylık dönem için hedef fiyat raporu geldi. Bu raporlarda THYAO için öngörülen hedef fiyatlar şöyle:

-İş Yatırım: 571,56 TL

-Ak Yatırım: 530,00 TL

-İntegral Yatırım: 510,00 TL

-Ziraat Yatırım: 518,50 TL

-Marbaş Menkul Değerler: 498,50 TL

-Şeker Yatırım: 495,50 TL

-İnfo Yatırım: 495,00 TL

-Oyak Yatırım: 494,00 TL

-Gedik Yatırım: 480,00 TL

-Kuveyt Türk Yatırım: 480,00 TL

-Vakıf Yatırım: 470,00 TL

-Trive Yatırım: 469,00 TL

-Halk Yatırım: 463,00 TL

-Garanti Yatırım: 458,00 TL

-Deniz Yatırım: 456,90 TL

-ICBC Yatırım: 430,00 TL

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimler, gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporlarındaki bilgilerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.