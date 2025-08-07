Peşinatsız, kredisiz, faizsiz, taksitsiz ev fırsatı! Başvurularda son 2 gün

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da bu hafta çok farklı bir halka arz gerçekleşiyor. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek “Damla Kent” konut projesi Gayrimenkul Sertifikası olarak, tıpkı bir hisse senedi gibi halka arz ediliyor. Pazartesi başlayan talep toplama işlemlerinde son 2 güne girildi. Halka arza ilişkin detaylar şöyle:

-İhraççı: Emlak Konut GYO

-Halka arz edilecek proje: Damla Kent

-Halka arz tarihleri: 4-8 Ağustos 2025

-Gayrimenkul Sertifikasının halka arz (adet) fiyatı: 7,59 TL

-Halka açıklık oranı: %25

-Halka arz büyüklüğü: 14 milyar 599 milyon 226 bin TL

-Ek Satış: 6 milyar 809 milyon 78 bin TL

-Halka arz kodu: DMLKT

-Proje: 5 bin 325 konut, 118 ticari ünite, 126 ofis

-Dağıtım şekli: Oransal dağıtım

-Fiyat İstikrarı: İlk 30 günde, halka arz gelirinin %5’ine kadar olan kısmı ile planlanıyor.

-Borsada işlem görme süresi: 14 Ağustos 2025-3 Ağustos 2029

-Proje için planlanan bitiş tarihi: 9 Şubat 2029

-Konut hakkı talep süresi: 12 Şubat 2026-11 Ağustos 2028 (Yeterli sertifika adedine ulaşan yatırımcılar için geçerlidir. Başvurularda öncelik sırası dikkate alınacak.)

BİR KONUT, KAÇ SERTİFİKA?

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konut tipleri ve bunları almaya hak kazanmak için alınması gereken sertifika adetleri şöyle:

-62 metrekarelik 1+1 daire: 631 bin 516 adet sertifika (175 adet konut)

-88 metrekarelik 2+1 daire: 863.276 adet sertifika (1076 adet konut)

-144 metrekarelik 3+1 daire: 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika (758 adet konut)

-194 metrekarelik 4+1 daire: 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika (205 adet konut)

YARIMICININ BİLMESİ GEREKEN DETAYLAR

-Projenin ilk etabında 1540 konut ve ikinci etabında 674 konut Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak.

- Gayrimenkul Sertifikası almak için banka ya da borsa aracı kurumlarında yatırım hesabının açılması gerekmektedir. Ardından hesaplara para yatırılarak, online kanallardan hisse senedi halka arz sekmelerine ulaşıp “DMLKT” kodu ile alım işlem yapılabilir.

- Gayrimenkul Sertifikası; ev hayali kuranlar için peşinat, kredi, faiz, taksit gibi yükleri ortadan kaldırarak, vatandaşlara, kendi bütçelerine göre ve zamana yayılan bir planla konut alabilme seçeneği sunmaktadır.

3 FARKLI KAZANÇ YOLU

1-Konut edinme hakkı (Asli Edim) düşünen yatırımcılar; almak istediği ev kadar sertifikayı biriktirerek istediği eve sahip olabilir.

2-Ev almayı tercih etmeyen ve nakit kazanç (Tali Edim) planlayan yatırımcılar; proje sonunda açık artırma ile gerçekleşecek satış sonrası elde edilen gelirden, payları oranında nakit alabilirler.

3-Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası bir hisse gibi işlem göreceği için, halka açık kalacağı süre boyunca yatırımcılar, piyasa şartlarına göre alım satım yaparak da kazanç hedefleyebilirler.