Gayrimenkul Sertifikası nasıl toplanır? Ev almak isteyenler dikkat, yarın son gün...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci 8 Ağustos’ta sona eriyor. 4 Ağustos’ta başlayan süreçte, yatırımcılar 7,59 TL sabit fi yatla Borsa İstanbul üzerinden “DMLKT” işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

PEŞİNAT YOK, FAİZ YOK, TAKSİT YOK

Gayrimenkul Sertifikası modeli; konut yatırımına dair faiz, peşinat, taksit gibi yükleri ortadan kaldırıyor. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul’da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde belirlendi: Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir. Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabı olması gerekir. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil-internet uygulamalardan yatırım hesabı açılabilir. Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesap borsa işlemlerine uygun hâle getirilir.

BİR SERTİFİKA KAÇ PARA?

Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 lira olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunulabilir. Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler-Yatırım ve Hisse Senedi Halka Arz İşlemleri-Talep Girişi adımları izlenir. Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden “DMLKT” işlem kodu seçilerek, alınmak istenen sertifika adedi girilerek işlem onaylanır. Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görecektir.

İSTANBUL’UN YENİ YAŞAM MERKEZİ

Damla Kent projesi, Başakşehir’de, 1.257.629 metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Projenin halka arz olacak ilk etabında 1.540 konut bulunuyor. 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren Damla Kent projesi, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı’na ise sadece 20 km uzaklıkta. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5’e bağlantı yolları ile İstanbul’un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sağlıyor.

3 AVANTAJLI SEÇENEK SUNULUYOR

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor. Birinci seçenek, Konut Edinme Hakkı’nda (Asli Edim) yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur. İkinci seçenek, Nakit Kazanma Hakkı’nda (Tali Edim) Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda ‘Tali Edim’ yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifi ka sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır. Üçüncü seçenekte ise Alım-Satım’da, (Hisse Gibi İşlem) asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.