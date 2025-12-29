Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin sosyal konut için ilk kura bugün deprem bölgesi Adıyaman’da çekiliyor. En çok gençler başvurmuştu, teslimatlar Mart 2027’de başlayacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için ilk kura bugün deprem bölgesindeki Adıyaman’da başlıyor. Bu hafta Adıyaman’ın yanı sıra 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkâri’de kura çekimleri olacak. Noter huzurunda yapılacak kura ile asil ve yedek listeler belirlenecek.

SİİRT, VAR, MARDİN, AĞRI...

5 Ocak 2026’da Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da kura çekimleri yapılacak.

EN ÇOK GENÇLER BAŞVURDU

TOKİ’nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvururken, tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli olarak kabul edilmişti. En çok başvuru yapılan kategori 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi olmuştu.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER TOKİ sosyal konut kuralarında ilk sonuçlar pazartesi açıklanacak!

2027'DE TESLİM EDİLECEK

Evlerin teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, modern konutlarla hesaplı ödeme şartlarıyla yuva hayalini gerçeğe dönüştürecek. Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fi yatları dengelenecek. 1,5 trilyonluk projeyle 300 sektörün çarkları daha da hızlı dönecek. Aynı proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 500 bin sosyal konut için kura çekimi başlıyor! İlk hafta 8 ilde düzenlenecek

YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AYA VARAN VADE

Kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bin ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası