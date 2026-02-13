Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Kırşehir’de hurmalar aktar ve market tezgahlarında yerini aldı. Esnaf, Ramazan öncesi hurma satışlarında gözle görülür artış yaşandığını belirtti.

Tarihi Uzun Çarşı’da esnaflık yapan Ünsal Gümüş, Ramazan ayına özel hurma çeşitlerini temin ettiklerini söyledi. Ramazan hazırlıklarının başladığını ifade eden Gümüş, vatandaşların özellikle hurmaya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Hurmaları tezgahlarda görür görmez almaya geldiğini belirten Haydar Sefa isimli vatandaş ise "Ramazan ayımızın vazgeçilmezi hurma. Tezgahlarda yerini alır almaz ben de almaya geldim" dedi.

"HURMA SATIŞLARINDA TALEP ÇOK"

İşletmeci Osman Kımçak da, şehirde en çok tercih edilen hurma çeşitlerinin Medine hurması ve Kudüs hurması olduğunu kaydetti. Kımçak, "Hurma satışlarında talep çok. Özellikle Medine ve Kudüs hurması tercih ediliyor" diye konuştu.

Ramazan öncesi alışveriş hareketliliğinin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

