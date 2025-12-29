Geçen hafta %18 primle 79,3 dolardan kapanış yapan gümüş fiyatında sert hareketler devam ediyor. Gri metal haftanın ilk işlem gününde de 84 dolarla yeni rekoru test etti. Ardından kâr satışları ile 80 doların altına geriledi. TSİ 06:00 itibarıyla işlemler 78 dolara yakın devam ederken; ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, manipülatif denilebilecek hareketler yaşandığını ve 75 doların kritik destek olduğunu aktardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel emtia piyasalarına gümüş rallisi damga vururken, gri metal geçen hafta %18,08 gibi oldukça yüksek bir prime imza attı ve 79,3 dolardan kapanış yaptı.

Yeni haftanın başında da fiyatlardaki hareketlilik devam ediyor. Gümüş fiyatı ilk işlemlerde 84 doları görerek rekor tazeledi. Ardından fiyatlar en düşük 75 dolar sınırına kadar geriledi. TSİ 06:00 itibarıyla ons gümüşte 78,00 dolara yakın denge arayışı sürerken, 2025 yılındaki yükselişin boyutu %170 gibi oldukça yüksek bir prime ulaştı.

YÜKSELİŞTE ÇİN ETKİSİ

Analistler, Gümüşte son olarak Çin'in gelecek yıl ihracat kısıtlamalarına gitme kararının “arzda daralma” endişeleri ile fiyatları yukarı taşıdığını, bu durumun da “stratejik kaynak milliyetçiliğini” gündeme getirdiğini aktarıyor.

Çin’den yapılan ihracatın yılda %50 düşmesi durumunda küresel piyasalarda 5 bin tonun üzerinde gümüş açığı oluşabileceği uyarıları artıyor.

DÜNYANIN İKİNCİ ÜRETİCİSİ

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, Çin'in 1 Ocak 2026'dan itibaren gümüş ihracatına kısıtlama kararını hatırlatarak, “Dünya gümüş üretiminde Çin 109,3 milyon ons ile ikinci sırada yer alıyor. Çin, dünya gümüş arzının %13’ünü üretiyor. Elektronik, yarı iletkenler, solar paneller, elektrikli araçlar, batarya üretimi sektörlerde Çin, gümüşü yoğun kullanıyor” diyerek, ihracat kısıtlaması ile Çin’in yerli teknolojiyi desteklediğini ifade etti.

“STRATEJİ MADEN” OLUYOR

2026 yılında gümüş için ‘değerli metal’ yerine ‘stratejik maden’ ifadesinin kullanılmasının daha olacağını aktaran Umut; Çin’in bu hamlesinin ardından küresel arz-talep dengesinde bozulma yaşanabileceğini, batarya, panel ve elektronik üreticileri için girdi sıkıntısı oluşabileceğini ve alternatif tedarikçi ülkelere yönelimin artabileceğini ifade etti.

Umut, gümüşe olan talebin sanayi ve yatırım amaçlı güçlenmeye devam edebileceği, fiyatlarda yükselişin sürebileceği ve bunun enflasyonu da yükseltebileceği görüşünü savundu.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise gümüşte 79,3 doların kritik olduğunu, kısa vadede ve risk almayı tercih edenler için, bu seviye üzerinde kalıcılık halinde 90 dolara varabilecek yükselişlerin devam edebileceği yorumunda bulundu.

Son yükselişin temel dinamiklerle açıklanamayacağını da aktaran Eryılmaz; yıl sonu etkisiyle sığ işlemlerde manipülatif denilebilecek hareketlerin yaşandığı ve dikkatli olunması gerektiği uyasında bulunarak, “Kâr satışları halinde 75 dolar kritik destek olarak izlenmeli” ifadelerini kulandı.

