13 Ocak Salı günü oynanacak Fethiyespor-Galatasaray maçına geri sayım başlamışken, maçının oynanacağı Fethiye İlçe Stadı'nın zemini taraftarlar arasındaki tansiyonu yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor'un 13 Ocak Salı günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maç öncesi, ilçe stadının zemini tartışmaya neden oldu. Stadın deprem analiz raporu olumsuz çıktı. Bunun üzerine 3 bin kişilik tribün yıkıldı, yerine aynı kapasitede portatif tribün kurulumu başladı.

MAÇ ÖNCESİ 'ZEMİN' TARTIŞMASI

Karşılaşma öncesi stadın son durumuna ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Zeminin kötü olduğunu iddia eden sarı-kırmızılı taraftarlar, duruma tepki gösterdi. Gözler zeminin 13 Ocak'a kadar hazır hale gelip gelmeyeceğine çevrilmişken, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü ve Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit’ten bir açıklama geldi.

Lacivert-beyazlı ekip için Galatasaray'ı konuk etmenin çok önemli olduğu vurgusunu yapan Yiğit, maç öncesi gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

“SALI GİBİ BİTMİŞ OLACAK”

Deprem analiz raporları olumsuz çıkan stadın betonarme tribününün yıkıldığını belirten Yiğit “Onun yerine portatif bir tribün ekleme yapmamız gerekti. 3 bin kişilik tribün imalatı devam ediyor. Pazartesi, salı gibi de tribün işi bitmiş olacak” dedi.

BİLET SATIŞI İÇİN UYARDI

"İlk defa 4 büyüklerden, ülkenin güzide kulüplerinden Galatasaray'ı ilçemizde ağırlayacağız” diyen Yiğit çok kişinin maçı izlemesini istediklerini belirtti.

Biletlerinin sadece kulüp tarafından satıldığına dikkat çeken Yiğit "Sosyal medya ve farklı mecralarda bilet satışı olduğu duyumunu alıyoruz. Taraftarlarımız, farklı noktalardan yapılan bilet satışlarına itibar etmesin” diyerek taraftarları uyardı.

Yiğit, kurulacak portatif tribünlerle seyirci kapasitesini yaklaşık 8 bin kişiye ulaşacağını ifade etti.

