CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün alkollü araç kullanırken Resul Düzgün'e çarptığı öne sürüldü. Bacağından olduğunu söyleyen Düzgün, Tütüncü'nün 150 bin lira vererek serbest kalmasına tepki gösterirken olay sosyal medyada da büyük tepki topladı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün geçtiğimiz aylarda alkollü bir şekilde araç kullandığı ve 22 yaşındaki Resul Düzgün'e çarptığı iddia edildi.

150 BİN TL ÖDEYİP SERBEST KALMIŞ

Bacağından olan Düzgün, Ataşehir Belediyesi'nin aracıyla kendisine çarpan Tütüncü'nün olay yerinden kaçtığı söyleyerek bacağından olduğunu belirtti. Video çekerek başına gelenleri anlatan Düzgün, şahsın alkolden arınmak için 5 gün sonra teslim olduğunu ve 150 bin TL para cezası ödeyerek serbest kalmasına isyan etti.

Berk Tütüncü

"EVLENME HAYALİM VARDI, YARIM KALDI"

Hayallerinin yarım kaldığını söyleyen genç, "Bir evlenme hayalim vardı, o da olmayacak. Bacağımı aldılar, yarım kaldım. Hayatım mahvoldu" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "AK Partili bir yöneticinin, idarecinin yürürken ayağından seken taş birinin yanından geçse, 100 sayfada birden aynı anda, aynı başlıkla, sanki müebbetlik bir katilmiş gibi haberler yapanlar nerede? İsnat edilen suçlama daha ne kadar büyük olmalı sizce? Gag, guguk, adalet!" ifadelerini kullandı.

Tütüncü ise iddialar karşısında sessizliğini koruyor.

