Altın iki haftanın zirvesine yakın…Yeni tarifeler ve FED beklentileri

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında dün yaşanan sınırlı düşüşün ardından bugün yön yeninden yukarı döndü. Küresel piyasalarda ons fiyatı dünkü işlemlerde %-0,35 değer kaybederek 3.369 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatı %0,30 primle 3.379 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

7 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN

İç piyasaya bakıldığında spot piyasada işlem gören 7 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4.417 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.385-4.435 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 7.251 TL’den satılıyor.

YENİ TARİFELER GELDİ!

Altın fiyatlarında son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın görünüm devam ederken; ABD'nin gümrük vergisi tehditleri ve FED’den gevşek para politikası beklentileri, onsu destekliyor.

ABD Başkanı Trump, ABD içinde üretim yapan şirketler hariç olmak üzere ithal yarı iletkenler ve çiplere de %100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Ayrıca Hindistan'dan yapılan ithalat %25 ek gümrük vergisi ile %50 seviyesine çıktı ve bazı Brezilya mallarına da vergiler %50'ye çıkarıldı.

Trump, Rus petrolü satın alması nedeniyle Hindistan’a uygulanan %25'lik ek gümrük vergisinin, Çin için de söz konusu olabileceğini aktardı.

FED’DEN İNDİRİM BEKLENTİLERİ

Öte yandan ABD’de son açılanan ekonomik verilerin “soğumaya” işaret etmesi üzerine FED’den eyül ayında faiz indirimi beklentileri %90’a kadar yükseldi. Aralık ayında da ikinci bir indirimin muhtemel olduğu ifade ediliyor.

Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari da; yavaşlayan ABD ekonomisi karşısında faiz indirimine gitmelerinin söz konusu olabileceğini belirterek, yıl sonuna kadar iki çeyrek puanlık indirimin makul olabileceğini aktardı.

FED’E YENİ ADAY…

Bu arada Başkan Trump'ın hafta sonuna kadar, görevden ayrılan FED Guvernörü Adriana Kugler'ın yerine bir aday göstermesi bekleniyor. Trump ayrıca, FED Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmek üzere 4 adayın değerlendirildiğini de söyledi. FED’e yönelik “kurumsallık” endişeleri de altında “güvenli liman” alımlarını destekliyor.