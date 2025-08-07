Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Sahte altın nasıl anlaşılır? Sırrı sesinde

Sahte altın nasıl anlaşılır? Sırrı sesinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sahte altın nasıl anlaşılır? Sırrı sesinde
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rengi parlaksa, üzerindeki yazılar silinmemişse ve yere düştüğünde tok bir ses çıkarıyorsa o altın gerçektir.

Altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte piyasada sahte altın vakalarında da yükseliş gözlemlendi. Gerçek altınla neredeyse aynı görünüme sahip olan sahte ürünlerin, çoğunlukla ayar damgalarının taklit edilerek piyasaya sürüldüğünü ifade eden uzmanlar, altın alımında güvenilir ve sertifikalı satış noktalarının tercih edilmesini öneriyor.

Sahte altın nasıl anlaşılır? Sırrı seesinde - 1. Resim

Altının son 5 yıldır en fazla kazandıran emtialar arasında olduğunu ve bu nedenle sahtelerinin de arttığını ifade eden Altın ve Piyasa Uzmanı Hakkı Can Özdemir “Genellikle çeyrek altın grubunda sahteleriyle karşılaşılabiliyor, bunun nedeni de düğünlerde fazla tercih edilmesi’’ dedi.

Sahte altın nasıl anlaşılır? Sırrı seesinde - 2. Resim

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Özdemir, şunları söyledi:

Vatandaşlar öncelikle güvendiği yerden alışveriş yapmalı. Fiyattan önce güvenilirliğe dikkat etmek gerekiyor. Her üreticinin bir damgası vardır, takı grubu bütün ürünlerde damga olur, buna dikkat edilmeli. Çeyrek, yarım, tam gibi sarrafiye altın gruplarında ise damga olmaz, alınan ürünün kalitesine bakmak için renginin parlak olmasına bakılır, üzerindeki yazıların silinip silinmediğine bakılır. Ayrıca altın öz kütlesi en ağır ürünlerdendir. Örneğin çeyrek altını yere attığınızda tok bir ses çıkar, rengi canlı olur. Rafinerinin ürettiği altınlarda da seri numarası olmalı, dış paketteki baskısı canlı olmalı ve paketlerde karekod uygulaması olmalı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Toprak ve su için 1,1 milyar harcandı! Kaynaklar korunuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Toprak ve su için 1,1 milyar harcandı! Kaynaklar korunuyor - EkonomiToprak ve su için 6 ayda 1,1 milyar harcandı!Tapunuzu tek tıkla güvence altına alın! E-Devlet ile riski ortadan kaldırabilirsiniz - EkonomiTapunuzu tek tıkla güvence altına alın!Yapay zekâ, dolandırıcılık ve manipülasyon riskini artırıyor! Teknolojiyle birlikte sahtecilik de her alanda yaygınlaşıyor - EkonomiDijital sahteciliğe yapay zeka desteği arttı!275 bin nüfuslu kentte toplu taşımaya büyük zam! Yeni tarifeler belirlendi - Ekonomi275 bin nüfuslu kentte toplu taşımaya büyük zam!3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini verdi - Ekonomi3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?Hisseler, pozitif bilanço ile 'havalandı'! BİST 100’e Türk Hava Yolları dopingi - EkonomiBİST 100’e Türk Hava Yolları dopingi!
Sonraki Haber Yükleniyor...