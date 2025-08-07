Sahte altın nasıl anlaşılır? Sırrı sesinde

Altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte piyasada sahte altın vakalarında da yükseliş gözlemlendi. Gerçek altınla neredeyse aynı görünüme sahip olan sahte ürünlerin, çoğunlukla ayar damgalarının taklit edilerek piyasaya sürüldüğünü ifade eden uzmanlar, altın alımında güvenilir ve sertifikalı satış noktalarının tercih edilmesini öneriyor.

Altının son 5 yıldır en fazla kazandıran emtialar arasında olduğunu ve bu nedenle sahtelerinin de arttığını ifade eden Altın ve Piyasa Uzmanı Hakkı Can Özdemir “Genellikle çeyrek altın grubunda sahteleriyle karşılaşılabiliyor, bunun nedeni de düğünlerde fazla tercih edilmesi’’ dedi.

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Özdemir, şunları söyledi: