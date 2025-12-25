İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından akıllara durgunluk veren bir uyuşturucu operasyonu haberini paylaştı.

Yerlikaya, Siirt'te küçükbaş hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siirt’te Küçükbaş Hayvanların Karın Boşluklarının İçine Gizlenmiş Halde 54,6 kg Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik.

Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!

HAYVANLARDA DİKİŞ İZİ TESPİT EDİLDİ

Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda; Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında dikiş izleri olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emeği geçenleri ve polisimizi tebrik ediyorum."

