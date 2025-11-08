Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Batı Çölü'nde enerji patlaması! 15 milyar küp gaz rezervi bulundu

Batı Çölü'nde enerji patlaması! 15 milyar küp gaz rezervi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Batı Çölü&#039;nde enerji patlaması! 15 milyar küp gaz rezervi bulundu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mısır, Batı Çölü bölgesinde yeni bir gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı. 'Altın değerinde' olan keşifle, 15 milyar fit küp gazın rezervlere eklenmesinin beklendiği bildirildi.

Mısır'da dikkat çeken bir enerji rezervi keşfi gerçekleştirildi. 

Mısır Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeni keşfedilen kuyu, günde 16 milyon fit küp gaz ve 750 varil kondensat (hafif petrol) üretim oranıyla üretim haritasına dahil edildi" ifadesi kullanıldı.

Batı Çölü'nde enerji patlaması! 15 milyar küp gaz rezervi bulundu - 1. Resim

15 MİLYAR FİT KÜP GAZ REZERVİ

Ayrıca, Batı Çölü bölgesindeki bu keşifle birlikte 15 milyar fit küp gazın rezervlere eklenmesinin beklendiği bildirildi.

Bu sonuçların Petrol Bakanlığının "üretimi kademeli olarak artırmak ve ithalatı azaltmak" amacıyla uygulamaya koyduğu yatırım teşvik tedbirlerinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlığın gelecek 5 yıl içinde günlük 6,4 ila 6,6 milyar metreküp gaz üretimine ulaşmayı hedeflediğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ermeniler, Kars'ta kabusu yaşattı! Sınır hattında korku dolu anlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Direksiyonu ve pedalı olmayan araçta tarih belli oldu! Kilometre başına en az maliyetle geliyor - EkonomiDireksiyonu ve pedalı olmayan araç geliyor!17 milyon turist geliyor, turizmci personel bulamıyor! 'Yurt dışından eleman getirmek zorunda kaldık' - Ekonomi17 milyon turist geliyor, personel bulunamıyor!Altında kritik tarih belli oldu: Daha önce görülmeyen rakamı görecek! - Ekonomi"Altında yeni bir yükseliş başlayacak!"Airbnb krizi Avrupa'dan Türkiye'ye taşınıyor! 'Kira artışları kaçınılmaz olur' - Ekonomi'Kira artışları kaçınılmaz olur'Asgari ücrette komisyon krizi! TÜRK-İŞ'in "Masaya oturmayız" restine HAK-İŞ'ten destek - EkonomiTÜRK-İŞ'in restine HAK-İŞ'ten destek500 ve 1.000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı cevap verdi  - Ekonomi500 ve 1.000 TL'lik banknotlar basılacak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...