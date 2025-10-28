Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İş makineleri ve ekipmanlar Gazze'ye girdi: Mısır, esirlerin cesedini arıyor

İş makineleri ve ekipmanlar Gazze'ye girdi: Mısır, esirlerin cesedini arıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İş makineleri ve ekipmanlar Gazze&#039;ye girdi: Mısır, esirlerin cesedini arıyor
Hamas, Cenazeler, Enkaz, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden esirlerin cenazelerini bulmak için enkaz altında zorlu bir mücadele veriyor. Mısır’dan gelen ekipler ağır iş makineleriyle Gazze’de çalışmalara başlarken, Hamas “Gazze’nin dokusu tamamen değişti, naaşların yerini bilenler de artık hayatta değil” açıklamasını yaptı.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 16’sının cenazesini İsrail’e teslim etti. Esirlerin cesetlerinin enkaz altında bulunması sebebiyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Hamas’ın ‘ağır iş makineleri ve ekipmanlara ihtiyaç var’ açıklamasının ardından İsrail yönetimi, Mısır ekiplerinin Gazze’ye girmesine izin verdi.

İş makineleri ve ekipmanlar Gazze'ye girdi: Mısır, esirlerin cesedini arıyor - 1. Resim

MISIR MAKİNELERLE GAZZE'DE

3 ekskavatör, 3 kepçe ve 7 hafriyat kamyonunu ile Gazze’ye giren Mısır ekipleri, yıkıntılar arasında arama çalışmalarına başladı.

Hamas’ın Gazze Sorumlusu ve Filistin Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye “Esirlerin naaşlarını arama konusunda bazı zorluklar var çünkü İsrail Gazze’nin doğasını tamamen değiştirdi. Hatta bu naaşları defneden bazı kişiler de saldırılarda şehit oldu ve artık kimse yerlerini bilmiyor” dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TFF 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıyor: Aralarında başkan, teknik direktör ve futbolcular da var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan Putin'e çağrı: Füze testini bırak, savaşı bitir - DünyaTrump'tan Putin'e çağrı: Füze testini bırak, savaşı bitir"Sinvar’ı hâlâ kimse anlayamadı" : İsrail'den dikkat çeken açıklama - Dünyaİsrailli Bakanın Sinvar açıklamaları dikkat çektiİran’ın eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den Türkiye itirafı: Petrolü yok ama bizden ileri! - Dünya"Petrolü yok ama bizden ileri!"6.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandılar! Karayipler beşik gibi - Dünya6.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandılar!Paşinyan’dan Erdoğan ve Aliyev’e sürpriz davet! 4 yıl sonra Avrupa Zirvesi’nde aynı masa - DünyaErdoğan ve Aliyev’e sürpriz davet!Elon Musk itiraf etti: X’in algoritması çöktü - DünyaElon Musk itiraf etti: X’in algoritması çöktü
Sonraki Haber Yükleniyor...