İş makineleri ve ekipmanlar Gazze'ye girdi: Mısır, esirlerin cesedini arıyor

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 16’sının cenazesini İsrail’e teslim etti. Esirlerin cesetlerinin enkaz altında bulunması sebebiyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Hamas’ın ‘ağır iş makineleri ve ekipmanlara ihtiyaç var’ açıklamasının ardından İsrail yönetimi, Mısır ekiplerinin Gazze’ye girmesine izin verdi.

MISIR MAKİNELERLE GAZZE'DE

3 ekskavatör, 3 kepçe ve 7 hafriyat kamyonunu ile Gazze’ye giren Mısır ekipleri, yıkıntılar arasında arama çalışmalarına başladı.

Hamas’ın Gazze Sorumlusu ve Filistin Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye “Esirlerin naaşlarını arama konusunda bazı zorluklar var çünkü İsrail Gazze’nin doğasını tamamen değiştirdi. Hatta bu naaşları defneden bazı kişiler de saldırılarda şehit oldu ve artık kimse yerlerini bilmiyor” dedi.