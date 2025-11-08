Altında kritik tarih belli oldu: Daha önce görülmeyen rakamı görecek!

Ons altın iniş çıkışlarla yatırımcıları tedirgin ederken, gram altın ise sınırlı bir toparlanma gösterdi. Yatırımcılar hem dolar/TL kurunu hem de ons altındaki hareketleri yakından takip ediyor. Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yıl sonuna doğru altının yeniden yükselişe geçebileceğini belirtiyor.

CNN Türk'e konuşan finans analisti İslam Memiş, altının dar bir bant aralığında seyrettiğini belirterek şunları söyledi:

HAFTALIK DEĞERLENDİRME YAPTI

“Altın fiyatları 3 bin 885 - 4 bin 20 dolar aralığında sıkıştı. Bu bantta oyalanıyor ve haftayı 4 bin dolar seviyesinden tamamladı. Gram altın ise yükselişteydi. Geçen haftaya kıyasla yaklaşık 150 liralık artış görüyoruz. 5 bin 500 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın, haftayı 5 bin 650 liradan kapattı"

DÜŞÜŞ İÇİN SON GÜNLER

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, altın fiyatlarında yeniden yükseliş öngörüyor:

“Gram altın TL fiyatına artık dolar/TL kuru destek veriyor. Kısa vadeli düşüşlerin kasım sonuna kadar tamamlanacağını, ardından yeni bir yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyoruz. Muhtemelen yılı 6 bin liranın üzerinde tamamlayabilir.”

Uzmanlara göre kısa vadeli dalgalanmalar sürse de altın, yıl sonuna doğru yeniden yükseliş trendine girebilir.