Abdullah Gül'den dikkat çeken İngilizce paylaşım: Herkes yardım etsin, ayıp olur...

Tunus’ta yürütülen “devlet güvenliğine karşı komplo” soruşturması kapsamında çok sayıda kişi tutuklandı. Nahda Partisi lideri Raşid el-Gannuşi de, bir toplantıda sarf ettiği sözler nedeniyle “halkı iç savaşa teşvik etmek” suçlamasıyla 17 Nisan’da evine yapılan baskınla gözaltına alındı ve tutuklanmasına karar verildi. Karar, hem ülke içinde hem de uluslararası arenada büyük tepki topladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Gannuşi ile ilgili paylaşım yaptı.

GÜL'DEN İNGİLİZCE PAYLAŞIM

Gannuşi'nin açlık grevine başladığını belirten Gül, İngilizce paylaşımında şunları söyledi:

"84 yaşındaki Raşid Gannuşi'nin cezaevinde açlık grevine başladığını öğrendim. Gannuşi demokrasiye inanıyordu ve iktidara geldiğinde bunu en iyi şekilde uyguladı.

Böyle bir adamı hücresinde ölüme terk etmek büyük bir ayıp olur. Herkes onun serbest bırakılmasına yardım etmeli."

"SİNDİRME OPERASYONU"

Tunus'ta 2023’te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan dolayı gözaltına alındığını savunuyor.