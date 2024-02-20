Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi açlık grevine başladı

Tunus'ta, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Mornagiyye Cezaevi'nde açlık grevine başladı. Gannışi'nin açlık grevi kararının "açlık grevindeki tutuklular ile dayanışma" amacıyla alındığı bildirildi.

Eski Tunus Ulusal Halk Meclisi Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, açlık grevindeki "siyasi tutuklulara" destek amacıyla açlık grevine başladı.

Gannuşi'nin sosyal medya hesabından, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, açlık grevindeki tutuklular ile dayanışma amacıyla, bugünden (pazartesi) itibaren Mornagiyye Cezaevi'nde açlık grevine başlama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Gannuşi'nin Tunuslulara mesajına yer verilen açıklamada, "Özgürlük, adalet, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve bir arada yaşamanın temeli demokrasiye bağlı olmaktan geçer" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Gannuşi, Eylül 2023'te de "ülkede demokrasinin gerilemesini" protesto etmek, siyasi aktivistlere yönelik kovuşturmaya son verilmesi ve tutukluların serbest bırakılması talebiyle 3 günlük açlık grevi yapmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.