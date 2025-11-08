Airbnb krizi Avrupa'dan Türkiye'ye taşınıyor! 'Kira artışları kaçınılmaz olur'

Avrupa ülkelerinde otelciler, ev sahipleri ve 'Airbnb' arasındaki krizler giderek artarken, Türkiye'de de 'kısa süreli kiralama' uygulamasına yönelik açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde İspanya, Airbnb mülklerine yönelik büyük bir baskı başlattı ve ülke genelinde yönetmeliklere uymayan 65 binden fazla tatil kiralama ilanının kaldırılmasını emretti.

İspanya Tüketici Hakları Bakanlığı, eksik lisans numaraları, sahibinin birey mi yoksa şirket mi olduğunun belirtilmemesi ve listelenen bilgiler ile resmi kayıtlar arasındaki tutarsızlıklar dahil olmak üzere çeşitli ihlalleri gerekçe gösterdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'de de kısa süreli konaklama ayarlama platformları konusunda düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

İşler, yaptığı yazılı açıklamada, Barselona Belediyesinin dünyanın çeşitli ülkelerinde kısa dönem tatil kiralamaları yapan Airbnb platformuna yönelik radikal adımlar attığını aktardı.

KONUT PİYASASINI ALTÜST EDİYOR

Airbnb ve yasa dışı kısa dönem kiralama uygulamalarının Türkiye'de de hem turizm sektörünü, hem de konut ihtiyacı olan vatandaşları etkilediğini ifade eden İşler, şunları kaydetti:

İspanya'nın turizm kenti Barselona'da kısa süreli kiralamaların 2028'e kadar yasaklanması kararı, dünya turizm sektöründe geniş yankı uyandırdı. Bu örnek bizim için ciddi bir uyarı olmalı. Kısa dönem kiralamalar Türkiye'de özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum ve Kapadokya gibi bölgelerde giderek artıyor. Başlangıçta turizmi destekleyen bir model olarak görülse de kontrolsüz büyüyerek konut piyasasını altüst ediyor. Yerel halkı şehir merkezlerinden uzaklaştırıyor, kayıt dışılığı artırıyor, turizm dengesini bozuyor. Barselona'da alınan karar, aslında şehrin yaşanmaz hale gelmesinin bir sonucudur.

'DENGE KURULMAZSA KİRA ARTIŞLARI KAÇINILMAZ OLACAK'

İşler, konunun şehir planlaması ve sosyal denge meselesi olarak ele alması gerektiğini ifade ederek, "Bu alanda net bir yasal çerçeve ve denetim mekanizması kurgulamalıyız. Turizmi güçlendirmek isterken aynı zamanda yerel yaşamı ve sürdürülebilir kent düzenini de korumak zorundayız. Bu denge kurulmazsa, konut krizleri, kira artışları ve sosyal huzursuzluk kaçınılmaz hale gelir. Turizmciler olarak, kısa dönem kiralamaların tamamen yasaklanmasını değil, eşit şartlarda rekabet ve denetimin sağlanacağı adil bir sistem kurulmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.