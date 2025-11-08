Her şey hurdacıdan aldığı bir demlikle başladı! Kafeye giren kendini müzede sanıyor

Sivas’ta yaşayan Turgut Becerik, 42 yıl önce hurdacıdan aldığı bir demlikle başladığı antika merakını bugün nostaljiyle dolu bir kafeye dönüştürdü. Duvarlarında binlerce antika eşyanın bulunduğu mekân, geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Dükkanında sergilediği antika eşyaların müşteriler tarafından da beğenilip takdir görmesi üzerine işletme sahibi, gün geçtikçe daha fazla antika eşya alarak dükkanını süsledi. Binlerce eski eşyanın yeniden hayat bulduğu kafe geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerin yeni adresi oldu. Antika eşyaların sık sık temizliklerini yapan Becerik, gelen müşterilerin konsepti çok beğendiklerini ve bol bol fotoğraf çektirdiklerini de ifade etti.

"ŞU AN BİNLERCE MALZEMEMİZ VAR"

Dükkânındaki antika malzemelerin sık sık temizliklerini yaptığını ifade eden 42 yıllık esnaf Turgut Becerik, "Eskiden hurda toplayıp satan insanlar vardı. Onlardan ufak şeyler alarak başladım. Daha sonra bu işi sevmeye başladım ve biraz daha çoğalttım. Ben istedim ki herkes gelsin görsün geçmişte yaşadıklarını hatırlasın. Dedelerinin ve babaannelerinin o malzemelerle yaptıkları işleri öğrensinler diye, böyle nostaljik bir yer açtık. Şu an tepkiler çok güzel, işletmeciliğimizden de herkes memnun. Bir demlikle başladı her şey şu an binlerce malzememiz var. Duvarlarda bakraçlarımız, semaverlerimiz, cezvelerimiz var. Kesinlikle sıcak bir ortam var. Saygı sevgi içerisinde gelip sohbet, muhabbet ediyorlar. Biz çayımızı satıyoruz onlar da bizden memnun kalıyor. Günlük temizliğimiz, haftalık temizliğimiz ve aylık temizliğimiz var. Alt kısımları günlük temizliyorum, ortaları haftalık, üst kısımları da ayda bir temizliyorum. Yaptığımız işi de severek yapıyoruz böylelikle sıkıntı olmuyor" diye konuştu.

"MÜŞTERİLERİMİZ GELDİĞİ ZAMAN DUYGULANIYOR"

Atalarının kullandıkları eşyaları gördüklerinde müşterilerinin de duygulandığını ifade eden Becerik, "Buraya gelenler hatıra fotoğraf çekiniyorlar, biraz daha nostajik olsun diyorlar. Herkes severek çayını kahvesini içiyor. Çocuklarım bu işi sürdürmek isterse devamını getireceğiz. Sıcak bir ortam olduğu için daha samimi buluyorum. Sabah buraya gelip temizliğimi yapıyorum, silmemi yapıyorum. Severek yapıyorum ve severek yapınca ortaya güzel şeyler çıkıyor. Dedelerimizden, babaannelerimizden kalan eşyaları silerken onları hatırlıyorum. Onların nasıl çay demlediklerini, yemek yaptıklarını hatırlıyorum. Burada gaz ocaklarımız var, kazanlarımız var. Bunlarda yapılan yemekler daha ayrıcalıklı oluyor. Müşterilerimiz de geldiği zaman duygulanıyor. Annesinin, babasının, dedesinin kullandığı eşyaları görünce duygusallık yaşıyorlar" şeklinde konuştu.

"TARİHİMİZİ BİZE HATIRLATTIĞI İÇİN BURADAN GİDERKEN HÜZÜNLÜ OLUYORUZ"

Antika kafede vakit geçirmekten keyif aldıklarını belirten Müşteri İlker İşler, "Buraya gelip huzurlu bir şekilde çaylarımızı içip sohbetimizi ediyoruz. İş programlarımızı yapıp buradan gidiyoruz. Tarihimizi bize hatırlattığı için buradan giderken de hüzünlü oluyoruz. Hep burayı tercih ediyoruz, çaylarımızı içiyoruz ve sohbetimiz hep burada geçiyor" diye konuştu.