Altında son alım fırsatı! İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

Altında son alım fırsatı! İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

- Güncelleme:
Altında son alım fırsatı! İslam Memiş yükseliş için tarih verdi
Ekonomi Haberleri  / HABER MERKEZİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında “ikinci köpük operasyonunun” başladığını belirterek mevcut seviyelerin “yılın son alım fırsatları” olabileceğini söyledi. Memiş, Ocak ayı itibarıyla altın fiyatlarında hızlı bir yükselişin görülebileceğini ifade etti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve piyasa hareketlerini değerlendirdi. Altın fiyatlarında “ikinci köpük operasyonu”nun başladığını belirten Memiş, son dönemde ABD’de yaşanan hükümet kapanması sürecinin de piyasalar üzerinde manipülasyon aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

Altında son alım fırsatı! İslam Memiş yükseliş için tarih verdi - 1. Resim

"OCAK AYINDA HIZLI BİR YÜKSELİŞ GÖRÜLEBİLİR"

Altının dar bir bant aralığında seyrettiğini belirten Memiş, mevcut ekonomik koşullarda Ocak ayından itibaren hızlı bir yükselişin görülebileceğini ifade etti.

Altında son alım fırsatı! İslam Memiş yükseliş için tarih verdi - 2. Resim

"SON ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Haber Global yayınında konuşan Memiş, “Altın şu anda 3980–4080 dolar bandında gidip geliyor. Ancak bu seviyeler yılın son alım fırsatları olabilir. Özellikle düğün yapacak, altın borcu olan veya birikim düşünen vatandaşlar için bu dönem değerlendirilmeli” dedi.

Altında son alım fırsatı! İslam Memiş yükseliş için tarih verdi - 3. Resim

ALTIN VE GÜMÜŞTE UZUN VADELİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Altın ve gümüşte uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü vurgulayan uzman, “Önümüzdeki 6 aylık süreçte manipülasyon piyasası devam edecek. Bu dönemde yatırımcıların mevcut varlıklarını koruması ve parça parça alım yapması en doğru strateji olur” ifadelerini kullandı.

Altında son alım fırsatı! İslam Memiş yükseliş için tarih verdi - 4. Resim

SOSYAL KONUT PROJELERİ

İslam Memiş ayrıca, devletin sosyal konut projelerini de değerlendirerek, “Bu projeler alt gelir grubu için umut verici ancak kısa vadede konut ve kira fiyatlarını düşürecek kadar etkili olmayacak. Devlet, mevcut imkânlar çerçevesinde samimi bir çaba gösteriyor” diye konuştu.

Altında son alım fırsatı! İslam Memiş yükseliş için tarih verdi - 5. Resim


