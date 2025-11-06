Altın fiyatları uçtu, vatandaş kasasını açtı! 73 il sürekli aldı, 8 il elinde ne varsa sattı

Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş, bazı vatandaşları kar realizasyonu yapmaya yöneltti. Ons altın yıl içerisinde 4 bin 381 doları görerek tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, gram altın da 5 bin 905 lirayla tüm zamanların zirvesini gördü. Bu yıl ons altındaki artış yüzde 51’i bulurken, iç piyasada gram altın fiyatları yüzde 80’in üzerinde değer kazandı.

Yılın ilk 9 ayında gram altındaki yükseliş oranı ise yüzde 72,87 olarak kaydedildi. BDDK verilerine göre, Türkiye genelinde 73 ilde vatandaşlar altın alımına ağırlık verirken, 8 ilde satış hareketi dikkat çekti.

Özellikle satış yapılan bu 8 ilde altın mevduatındaki artış, gram altındaki genel yükselişin gerisinde kaldı. Bu durum, bazı vatandaşların fiyatlardaki rekor artışı fırsata çevirerek altın satmayı tercih ettiğini ortaya koyuyor.

cnbce.com'un haberine göre, yılın ilk 9 ayında en çok altın satışı yapan iller şöyle sıralandı:

8- ERZURUM

2025 Ocak Ayı Toplam Altın Mevduatı: 6.1 milyar TL

2025 Eylül Sonu Toplam Altın Mevduatı: 10.4 milyar TL

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 71,45

7- ADIYAMAN

2025 Ocak Ayı Toplam Altın Mevduatı: 5.9 milyar TL

2025 Eylül Sonu Toplam Altın Mevduatı: 10.2 milyar TL

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 71,40

6- BİTLİS

2025 Ocak Ayı Toplam Altın Mevduatı: 1.5 milyar TL

2025 Eylül Sonu Toplam Altın Mevduatı: 2.6 milyar TL

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 71,2

5- AĞRI

2025 Ocak Ayı Toplam Altın Mevduatı: 1.46 milyar TL

2025 Eylül Sonu Toplam Altın Mevduatı: 2.48 milyar TL

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 69,4

4- VAN

2025 Ocak Ayı Toplam Altın Mevduatı: 4.6 milyar TL

2025 Eylül Sonu Toplam Altın Mevduatı: 7.64 milyar TL

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 67.49

3- ŞIRNAK

2025 Ocak Ayı Toplam Altın Mevduatı: 1.1 milyar TL

2025 Eylül Sonu Toplam Altın Mevduatı: 1.8 milyar TL

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 63.01

2- HAKKARİ

2025 Ocak Ayı Toplam Altın Mevduatı: 796.7 milyon TL

2025 Eylül Sonu Toplam Altın Mevduatı: 1.23 milyar TL

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 54,48

1- SİİRT

2025 Ocak Ayı Toplam Altın Mevduatı: 1.32 milyar TL

2025 Eylül Sonu Toplam Altın Mevduatı: 1.99 milyar TL

Yıllık Toplam Altın Mevduatı Artışı: Yüzde 50,44