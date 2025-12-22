Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı memur alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, 32 memur Adli Tıp Kurumu bünyesinde istihdam edilecek. Peki, memur alım ne zaman yapılacak? Adli Tıp Kurumu memur alımı başvuru şartları neler?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2025 yılı 32 kişilik Personel Alım İlanı Yayımlandı.Başvurular 24 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden olacak. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2024 yılı KPSS'ye giren adaylardan her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alanlar başvurabilecek.

ADLİ TIP KURUMU MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir

ADLİ TIP KURUMU MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 06 Ocak 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

