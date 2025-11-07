Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın ve borsa ters köşe yaptı! İşte haftanın kazandıran ve kaybettirenleri

Altın ve borsa haftayı yatırımcıları ters köşe yaparak kapattı. Borsa İstanbul yüzde 0,43 gerilerken, gram altın yüzde 0,08 düştü. Döviz tarafında ise dolar yüzde 0,39, avro yüzde 0,73 değer kazandı. Haftanın en çok kazandıranı yüzde 2,25’lik getiriyle hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,43 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 10.848,97 puanı ve en yüksek 11.152,28 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,43 altında 10.924,53 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA HAFİF DÜŞÜŞ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 azalışla 5 bin 427 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 düşüşle 36 bin 612 liraya indi. Çeyrek altın ise geçen hafta sonu 9 bin 98 liradan yüzde 0,08 azalarak 9 bin 91 liraya geriledi.

DÖVİZDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

ABD doları bu hafta yüzde 0,39 artarak 42,2140 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,73 değer kazanarak 48,9150 liraya çıktı.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI KAZANDIRDI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,79, emeklilik fonları ise yüzde 0,87 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,25’lik getiriyle hisse senedi fonları oldu.

