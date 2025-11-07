Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Yargıtay’dan kiracı lehine emsal karar: Süresi dolmadan tahliye olmaz!

Yargıtay’dan kiracı lehine emsal karar: Süresi dolmadan tahliye olmaz!

- Güncelleme:
Yargıtay’dan kiracı lehine emsal karar: Süresi dolmadan tahliye olmaz!
Ekonomi Haberleri  / HABER MERKEZİ

Yargıtay, belirli süreli kira sözleşmesi bitmeden “konut ihtiyacı” gerekçesiyle tahliye talebinde bulunan ev sahiplerini haksız buldu. Daire, tahliye davasının ancak sözleşme süresi sona erdikten sonra açılabileceğine hükmetti. Karar, benzer davalar için emsal niteliği taşıyor.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ev sahipleri için önemli bir karara imza attı. Daire, belirli süreli kira sözleşmesi dolmadan “konut ihtiyacı” gerekçesiyle tahliye talebinde bulunan ev sahiplerini haksız buldu.

Yargıtay’dan kiracı lehine emsal karar: Süresi dolmadan tahliye olmaz! - 1. Resim

NTV’nin haberine göre, ev sahibi Semiha Koldaş ve Yusuf Koldaş, kiracısı Bayram Ok ile 15 Ağustos 2020 tarihinde beş yıllık belirli süreli kira sözleşmesi imzaladı. Ev sahipleri, kendi ve müşterek çocuklarının konut ihtiyacını gerekçe göstererek 1 Aralık 2023’te tahliye davası açtı.

Yargıtay’dan kiracı lehine emsal karar: Süresi dolmadan tahliye olmaz! - 2. Resim

Kiracı tarafın avukatı Muhammed Ok, davacıların ihtiyacının “samimi ve zorunlu” olmadığını savunarak davanın reddini istedi. Ancak ilk derece mahkemesi, ev sahiplerinin başka bir taşınmazı bulunmadığı gerekçesiyle tahliye talebini kabul etti.

Dosya temyize taşındıktan sonra, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kanundaki açık hükme dikkat çekerek önemli bir hataya işaret etti. Daire, belirli süreli kira sözleşmelerinde tahliye davasının ancak sürenin bitiminden sonra açılabileceğini belirtti.

Yargıtay’dan kiracı lehine emsal karar: Süresi dolmadan tahliye olmaz! - 3. Resim

Buna göre, kira kontratı 15 Ağustos 2025’te sona ereceği için 1 Aralık 2023’te açılan dava usul ve yasaya aykırı bulundu. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Bu kararla birlikte, belirli süreli kira sözleşmesi dolmadan “ihtiyaç” gerekçesiyle açılan tahliye davalarının kabul edilemeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu.

Yargıtay’dan kiracı lehine emsal karar: Süresi dolmadan tahliye olmaz! - 4. Resim

