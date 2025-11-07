İstanbul'da 30 milyar liralık dev yatırım! Konutlar satışta, faizsiz peşinatsız ev sahibi olunacak

Emlak Konut GYO, EPP ve ŞUA İnşaat iş birliğiyle İstanbul’un denize açılan penceresi Kartal’da hayata geçirdiği Kuzey Adalar Projesi’ni satışa sundu. Projede vatandaşlar Yeni Yuvam Modeli ile faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve 60 aya varan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı yakalıyor.

60 AYA VARAN VADE SEÇENEĞİ

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, lansman toplantısında yaptığı konuşmada, Yeni Yuvam Modeli’nin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Emlak Konut olarak sadece projeler üretmiyor, aynı zamanda konut finansmanında yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda uygulanan Yeni Yuvam Modeli ile vatandaşlarımız, 60 aya varan vade seçeneğiyle tamamen anapara üzerinden taksitlendirilen, öngörülebilir ve sabit bir ödeme planına sahip oluyor. Tasarrufa dayalı bu sistem hem finansal istikrarı destekliyor hem de konut sahibi olmayı erişilebilir hâle getiriyor. Yeni Yuvam Modeli şu anda İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir illerindeki 23 projemizde başarıyla uygulanıyor” dedi.

45 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip Kuzey Adalar Projesi’nin 15 blokta, 2.281 konut ve 132 ticari ünite olmak üzere toplam 2.413 bağımsız bölümden oluştuğunu dile getiren Yılmaz, “Kuzey Adalar Projesi, İstanbul’a kazandırdığımız yeni bir yaşam alanı olmanın ötesinde, şehrin denize açılan yeni penceresidir. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacak bu proje, Kartal’a değer katacak bir dönüşümün simgesidir” diye konuştu.

57 MİLYAR TL'LİK SATIŞ GELİRİ

Yasir Yılmaz, Emlak Konut GYO’nun 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını da paylaştı. Yılmaz, “Yılın ilk dokuz ayında 4.832 adet bağımsız bölüm satışıyla 57 milyar TL’yi aşan ön satış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2.143 adet satış ve 21 milyar 256 milyon TL ciro kaydetmiştik. Bu da satış adedinde %125, satış gelirinde ise yaklaşık %168 artış anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.