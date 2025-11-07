Bakan Şimşek'ten 520 milyar liralık iyileşme mesajı! Tarih verdi, bu vergilerin payı azalacak

BERAT TEMİZ - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçe görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Vergide adaleti güçlendirmeye yönelik tedbirlerle 2023 yılında yüzde 34,5 olan dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını 2026’da yüzde 38,3’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Şimşek, “Böylece dolaylı vergilerin payı yüzde 61,7’ye inecek. 2023’ten itibaren dolaysız vergilerde sağlanacak 3,8 puanlık iyileşme 520 milyar liraya tekabül edecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de dolaylı vergi yükünün yüzde 10,7, dolaysız vergi yükünün ise yüzde 12,8 seviyesinde olduğunu dile getiren Şimşek, “Dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmaması temel sorunumuzdur. Ortalaması yüzde 23,6 olan OECD ülkeleri arasında dolaysız vergilerde en düşük yüke sahip üçüncü ülkeyiz” diye konuştu.

DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK

Enflasyonun ekimde geçen yılın ayına göre 15,7 puan azaldığına dikkat çeken Şimşek, “Önümüzdeki dönemde sıkı para politikası, destekleyici maliye politikası, bütçe imkânları dâhilinde yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedeflerle uyumlu belirlenmesi ve başta sosyal konut olmak üzere arz yönlü tedbirler ile dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Şimşek, vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Şimşek, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için 626 milyar lira kaynak ayırdıklarını ve 2026’da tarım alanında vazgeçecekleri vergi tutarının da 262,3 milyar lira olduğunu söyledi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİYLE KAYNAKLAR DAHA VERİMLİ KULLANILACAK"

Şimşek, “Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemiz, enerjisini ve kaynaklarını artık daha verimli alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Böylece güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek” diye konuştu.

KKM'DE 5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ