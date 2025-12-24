Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, Noel izni nedeniyle sarı lacivertli bazı taraftarların tepkisine cevap verdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Noel'i ailesiyle geçirmek istediği için kulüpten izin alarak ülkesine giden Ederson, sarı lacivertli bazı taraftarlardan tepki gördü.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERE CEVAP

Mağlubiyetin ardından bazı sarı lacivertli taraftarlar, Ederson'un izinli olmasıyla ilgili sosyal medyada sert yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan rahatsız olan Ederson'un eşi Laia Moraes, kendi hesabından tepkilere cevap verdi.

"SAYGI İSTİYORUZ"

Kendilerine yönelik eleştirilere tepki gösteren Moraes, "Saygı istiyoruz. Talep edildiği şekilde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve burada kimseden saygısızlık kabul etmeyeceğim. Burası benim Instagram hesabım; beni ve ailemi takip etmek isteyenler içindir. Bu, eşimin profesyonel hayatından ayrıdır. Sadece bizi iyi görmek isteyen ve hedeflerimize ulaşmamıza destek olanlar burada kalsın." ifadelerini kullandı.

Laia Moraes, bir başka taraftarın, "Takım burada onlarca eksikle derbide canını dişine taksın, siz orada aldığınız maaşa, gördüğünüz sevgiye ve ilgiye saygı duymadan tatilinizi rahat rahat yapın" şeklindeki yorumuna da aynı sözlerle cevap verdi.

