Türkiye'de yaşadığı sakatlıklar ve sınırlı forma şansının ardından İtalya'da adeta yeniden doğan 32 yaşındaki savunmacı Diego Carlos için sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedelinin belli olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin 3 milyon avro kiralama bedeliyle Serie A ekibi Como'ya gönderdiği Diego Carlos için talep ettiği bonservis bedelini duyurdular.

İTALYA'DA KENDİNİ BULDU

Sarı lacivertli takımda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 5 maçta süre bulabilen tecrübeli savunmacı, Serie A ekibi Como'da Teknik Direktör Cesc Fabregas'ın en güvendiği oyuncular arasına girdi.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diego Carlos'u bonservisiyle takıma katmak isteyen İtalyan ekibi, sarı lacivertli kulüple masaya oturacak.

"FENERBAHÇE SATIŞA AÇIK"

TuttoMercatoWeb'in aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, Diego Carlos'u bonservisiyle satmaya sıcak bakıyor. Kulüp, yaz transfer döneminde gelecek uygun bir teklif halinde oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, yeni transferler için bütçe oluşturmak adına bu satıştan gelir elde etmek istediği ifade ediliyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Brezilyalı stoper için belirlenen bonservis bedelinin yaklaşık 5 milyon avro olduğu belirtildi. Diego Carlos'u kadroda tutmak isteyen Como'nun, Fabregas’ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe ile en kısa sürede resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

