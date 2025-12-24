Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın kulüpte kalacağını açıkladı.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin gündemindeki Joey Veerman'ın sezon sonuna kadar kulüpte kalacağını duyurdu.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki orta saha ile prensip anlaşmasına vardığı ve transfer için kulübü PSV Eindhoven ile görüşmelerini sürdürdüğü ileri sürülmüştü.

Sarı lacivertliler, PSV'nin oyuncu için 18 milyon avro bonservis bedeli teklif ederken Veerman ile anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

KULÜP TAKIMDA KALACAĞINI AÇIKLADI

Hollanda ekibi PSV, Joey Veerman'ın sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklayarak transferin iptal edildiğini duyurdu.

Veerman yaptığı açıklamada, transfer söylentilerine açıklık getirmek istediklerini belirterek, "Herkes için netlik sağlamak istedik. 2025'in harika bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Yeni yıldan itibaren tüm takım olarak unutulmaz bir ikinci yarı için her şeyimizi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

