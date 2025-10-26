Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Bakan Kurum paylaştı: İşte yüzyılın konut projesinin tüm detayları

Ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Bakan Kurum paylaştı: İşte yüzyılın konut projesinin tüm detayları

- Güncelleme:
Ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Bakan Kurum paylaştı: İşte yüzyılın konut projesinin tüm detayları
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu. Bakan Kurum’un videosunda, başvuru şartları, kontenjanlar ve konut fiyatları gibi tüm bilgiler vatandaşlara aktarıldı.

Yüzyılın Konut Projesi, 500 bin sosyal konutu vatandaşlarla buluşturmayı hedefliyor. Proje, uygun fiyatlı, modern ve erişilebilir konutlarıyla "hayalleri gerçeğe dönüştüren bir adım" olarak öne çıkıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da projenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Bakan Kurum paylaştı: İşte yüzyılın konut projesinin tüm detayları - 1. Resim

İŞTE BAŞVURU KOŞULLARI

Kurum'un paylaştığı videoya göre; projeye 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilecek.

Ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Bakan Kurum paylaştı: İşte yüzyılın konut projesinin tüm detayları - 2. Resim

Projede, şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile 18-30 yaş arası gençlere kontenjan ayrılacak.

İstanbul'da projeye başvuranların hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin lira olabilecek. Anadolu illerinde ise bu sınır 127 bin lira olacak.

Ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Bakan Kurum paylaştı: İşte yüzyılın konut projesinin tüm detayları - 3. Resim

EN AZ 1 YIL ŞARTI!

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil tapuda kayıtlı bağımsız konutu veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması da gerekiyor.

İl merkezindeki projeler için il merkezinde, ilçedeki projeler için ilçede, beldedeki projeler için proje belgesinde geriye dönük en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

Ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Bakan Kurum paylaştı: İşte yüzyılın konut projesinin tüm detayları - 4. Resim

FİYATLAR ANADOLU'DA FARKLI İSTANBUL'DA FARKLI

Konutlar 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak.

Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle satışa sunulacak konutların piyasası yine İstanbul'da farklı, Anadolu'da farklı olacak.

Ev sahibi olma hayali gerçek oluyor! Bakan Kurum paylaştı: İşte yüzyılın konut projesinin tüm detayları - 5. Resim

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.

İstanbul'da da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2 +1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

