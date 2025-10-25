Taksit sadece 6 bin 750 lira! Site aidatı öder gibi ev sahibi olma imkânı

CANAN ERASLAN - Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut seferberliği için start verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yüz yılın konut projesinde dar gelirliler yüzde 10 peşinat, 240 ay vade, 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle site aidatı öder gibi ev sahibi olabilecek. Uygulamada emeklilere, üç çocuklu ailelere ve gençlere öncelik verilecek.

İşte 500 bin konut ve kiralık konut hamlesinin detayları:

1 MİLYON 800 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Konutlar ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Konutlar, yüzde 10 peşinat ile 240 aya kadar vadeyle satışa sunulacak.

İSTANBUL'A 100 BİN ANKARA'YA 30 BİN KONUT AYRILDI

81 ilin tamamına 500 bin konut yapılacak. 500 bin konutun 100 bini İstanbul’a ayrıldı, her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edilecek. Ayrıca Ankara’ya 30 bin konut, İzmir’e 21 bin konut, Bursa, Gaziantep ile Konya’ya 13 bin konut, Hatay ve Diyarbakır’a 12 bin konut yapılacak.

EMEKLİYE, ÜÇ ÇOCUKLU AİLEYE VE GENÇLERE ÖNCELİK

Şehit aileleri, gaziler ve engellilere yüzde 5 kontenjan, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10 kontenjan, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 18-30 yaş aralığındaki gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

EVLER 1+1 VE 2+1 OLACAK

Konutlar 1+1 ve 2+1 evlerden oluşacak. Binalar yatay mimariye göre tasarlanacak.

BAŞVURULAR KASIM AYINDA

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 arasında Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek.

TESLİMATLAR NE ZAMAN?

İlk teslim tarihi, 2027 yılının Mart ayı olarak planlanıyor.

500 MAHALLE KONAĞI, CAMİ, ANAOKULU VE AİLE SAĞLIK MERKEZİ

‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi (anaokulu), 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu, 500 misafirhane de inşa edilecek. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma şartı bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.)

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

ÖRNEK DAİRELERİ GEZDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Ev Sahibi Türkiye: Yüzyılın Konut Projesi” programına katıldı. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireleri gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti.

KONUTLAR 3 YIL KİRALANABİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kiralık konut uygulamasının şimdilik sadece İstanbul’da başlatılacağını açıkladı.

Buna göre TOKİ eliyle kurulacak kiralama modelinde, İstanbul’da 15 bin konutun kiralanması hedefleniyor. Kiralık Sosyal Konutlarda öncelik; işçi ve memurlar, asgari ücretli aileler, genç çiftler ve kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahipleri olacak. Kontenjanlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Kiralık konutlar, bölgedeki rayiç bedelin yarısına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak. Kiralık konutlar, sözleşme süresi sonunda tahliye ve bakım işlemleri tamamlandıktan sonra yeniden kiraya verilecek.

ERDOĞAN: NEŞTER VURACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların uzun vadeli, düşük taksitli, güvenli şekilde ev sahibi olacağını söyledi. Erdoğan, bu uygulamalarla, olağandışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturulacağını aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşın konuta erişiminin önünün açılacağını belirtti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: