Gayrimenkul yatırımcıları dikkat! İşte konut fiyatı en ucuz ve pahalı 20 şehir
Türkiye genelinde üçüncü çeyrekte ortalama konut metrekare fiyatı ise 42 bin 556 TL olarak gerçekleşti. Buna karşılık aynı dönemde en ucuz ilk 20 ile bakıldığında metrekare fiyatlarının 17 bin -25 bin TL arasında değiştiği görülüyor. En pahalı şehirler listesinde ise ilk 6 ilde ortalama fiyatlar Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Konut yatırımcısı ve ev hayali kuranlar için işte güncel verilere göre Türkiye’ni en ucuz ve pahalı 20 ili…
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de 2025 yılının üçüncü çeyrek dönemini kapsayan temmuz, ağustos ve eylül aylarında TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi 187,70 seviyesinden 195,70’ye yükseldi. Böylece söz konusu 3 aylık dönemde konut fiyat endeksinde %4,26 oranında bir yükseliş gerçekleşti.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde üçüncü çeyrekte ortalama konut metrekare fiyatı ise 42 bin 556 TL olarak gerçekleşti.
EN UCUZ İLK 20 ŞEHİR
Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerinden derlediğimiz bilgilere göre bu yılın üçüncü çeyrek döneminde ortalama metrekare satış fiyatı en düşük iller şöyle sıralanıyor:
1-Ağrı: 17 bin 442 TL
2-Mardin: 18 bin 571 TL
3-Adıyaman: 20 bin TL
4-Malatya: 20 bin 369 TL
5-Kilis: 21 bin 239 TL
6-Siirt: 21 bin 455 TL
7-Osmaniye: 21 bin 660 TL
8-Şırnak: 22 bin 176 TL
9-Elâzığ: 22 bin 549 TL
10-Muş: 22 bin 581 TL
11-Bitlis: 22 bin 763 TL
12-Kırşehir: 22 bin 887 TL
13-Yozgat: 22 bin 917 TL
14-Kars: 23 bin 63 TL
15-Bingöl: 23 bin 622 TL
16-Erzurum: 23 bin 810 TL
17-Batman: 23 bin 947 TL
18-Kırıkkale: 24 bin 180 TL
19-Kayseri: 24 bin 386 TL
20-Hatay: 25 bin TL
EN PAHALI İLK 20 ŞEHİR
Yine EVDS verilerine göre 2025’in üçüncü çeyreğinde ortalama metrekare satış fiyatı en yüksek şehirler ise şunlar oldu:
1-Muğla: 74 bin 632 TL
2-İstanbul: 68 bin 763 TL
3-Antalya: 48 bin 213 TL
4-İzmir: 47 bin 66 TL
5-Çanakkale: 44 bin 605 TL
6-Aydın: 43 bin 453 TL
7-Balıkesir: 41 bin 41 TL
8-Edirne: 39 bin 644 TL
9-Ankara: 38 bin 551 TL
10-Bartın: 38 bin 462 TL
11-Kocaeli: 36 bin 384 TL
12-Tekirdağ: 35 bin 942 TL
13-Denizli: 35 bin 718 TL
14-Kırklareli: 35 bin 492 TL
15-Yalova: 35 bin 417 TL
16-Manisa: 34 bin 937 TL
17-Bolu: 34 bin 884 TL
18-Sakarya: 34 bin 594 TL
19-Bursa: 34 bin 456 TL
20-Isparta: 34 bin 14 TL