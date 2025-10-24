Gayrimenkul yatırımcıları dikkat! İşte konut fiyatı en ucuz ve pahalı 20 şehir

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de 2025 yılının üçüncü çeyrek dönemini kapsayan temmuz, ağustos ve eylül aylarında TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi 187,70 seviyesinden 195,70’ye yükseldi. Böylece söz konusu 3 aylık dönemde konut fiyat endeksinde %4,26 oranında bir yükseliş gerçekleşti.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde üçüncü çeyrekte ortalama konut metrekare fiyatı ise 42 bin 556 TL olarak gerçekleşti.

EN UCUZ İLK 20 ŞEHİR

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerinden derlediğimiz bilgilere göre bu yılın üçüncü çeyrek döneminde ortalama metrekare satış fiyatı en düşük iller şöyle sıralanıyor:

1-Ağrı: 17 bin 442 TL

2-Mardin: 18 bin 571 TL

3-Adıyaman: 20 bin TL

4-Malatya: 20 bin 369 TL

5-Kilis: 21 bin 239 TL

6-Siirt: 21 bin 455 TL

7-Osmaniye: 21 bin 660 TL

8-Şırnak: 22 bin 176 TL

9-Elâzığ: 22 bin 549 TL

10-Muş: 22 bin 581 TL

11-Bitlis: 22 bin 763 TL

12-Kırşehir: 22 bin 887 TL

13-Yozgat: 22 bin 917 TL

14-Kars: 23 bin 63 TL

15-Bingöl: 23 bin 622 TL

16-Erzurum: 23 bin 810 TL

17-Batman: 23 bin 947 TL

18-Kırıkkale: 24 bin 180 TL

19-Kayseri: 24 bin 386 TL

20-Hatay: 25 bin TL

EN PAHALI İLK 20 ŞEHİR

Yine EVDS verilerine göre 2025’in üçüncü çeyreğinde ortalama metrekare satış fiyatı en yüksek şehirler ise şunlar oldu:

1-Muğla: 74 bin 632 TL

2-İstanbul: 68 bin 763 TL

3-Antalya: 48 bin 213 TL

4-İzmir: 47 bin 66 TL

5-Çanakkale: 44 bin 605 TL

6-Aydın: 43 bin 453 TL

7-Balıkesir: 41 bin 41 TL

8-Edirne: 39 bin 644 TL

9-Ankara: 38 bin 551 TL

10-Bartın: 38 bin 462 TL

11-Kocaeli: 36 bin 384 TL

12-Tekirdağ: 35 bin 942 TL

13-Denizli: 35 bin 718 TL

14-Kırklareli: 35 bin 492 TL

15-Yalova: 35 bin 417 TL

16-Manisa: 34 bin 937 TL

17-Bolu: 34 bin 884 TL

18-Sakarya: 34 bin 594 TL

19-Bursa: 34 bin 456 TL

20-Isparta: 34 bin 14 TL