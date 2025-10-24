TCMB’nin kararı ne anlama geliyor? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde en düşük oranlar
TCMB, beklentilere paralel olarak “sınırlı bir hamle” ile politika faizini 100 baz puan indirdi ve %39,50 seviyesine çekti. Bu kararın, kredi oranlarına da sınırlı yansımalarının olabileceği, ancak ciddi bir indirim beklenmemesi gerektiği ifade ediliyor. 24 Ekim 2025 itibarıyla konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde en ucuz oranlar hangi bankalarda? Güncel ger ödeme tabloları nasıl şekilleniyor? Detaylar haberimizde…
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Tüketici kredileri cephesinde de dikkatle izlenen merkez bankasının faiz kararı dün açıklandı. TCMB, beklentilere paralel olarak “sınırlı bir hamle” ile politika faizini 100 baz puan indirdi ve %39,50 seviyesine çekti.
Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; TCMB’nin muhtemelen aralık ayındaki yılın son toplantısında da 100 baz puanlık indirim eğiliminde olabileceği aktarılarak, “Bununla beraber ekim ve kasım enflasyon verileri de belirleyici olmaya devam edecektir. Ekim ayı TÜFE verileri sonrasında 10 aylık kümülatif enflasyonun %29 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Buna bağlı olarak TCMB’nin 7 Kasım’daki Enflasyon Raporu toplantısında 2025 için %25-%29’luk tahmin aralığını da yukarı yönlü revize etmesi kaçınılmaz görünüyor” ifade edildi.
KREDİ HACMİNDE SINIRLI ARTIŞ
TCMB’nin faiz kararının, kredi oranlarına da sınırlı yansımalarının olabileceği ancak ciddi bir indirim beklenmemesi gerektiği ifade ediliyor.
Bu arada BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 17 Ekim ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 624 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam kredi hacmi 6 milyar TL artarken, bu rakam son 1 ayın en düşük haftalık artışı olarak kayıtlara geçti.
Konut kredilerinde geçen hafta 3,25 milyar liralık artış dikkat çekerken, taşıt kredisi hacmi 1 milyar TL geriledi. İhtiyaç kredisi hacminde ise yaklaşık 3,75 milyar liralık yükseliş yaşandı.
EN UCUZ KONUT KREDİLERİ
24 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredisi oranları şöyle:
-Ziraat Bankası: %2,69
-Akbank: %2,69
-Vakıf Katılım: %2,69 (Kâr payı oranı)
-QNB: %2,69
-Halkbank: %2,70
750 BİN TL KREDİ/120 AY VADE
En düşük orana göre 750 bin TL konut kredisinin geri ödeme tablosu:
-Kredi Tutarı: 750 bin TL
-Kredi Vadesi: 120 ay
-Kredi Oranı: %2,69
-Aylık taksit: 21 bin 46 TL
-Toplam geri ödeme: 2 milyon 543 bin 573 TL
EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ
24 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük ihtiyaç kredisi oranları şöyle:
-TEB: %2,99
-QNB: %2,99
-Alternatif Bank: %3,29
-Getir Finans: %3,49
-ON Dijital: %3,59
100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE
En düşük oran dikkate alındığında 100 bin TL ihtiyaç kredisinin güncel geri ödeme tablosu:
-Kredi Miktarı: 100 bin TL
-Kredi Oranı: %2,99
-Kredi Vadesi: 12 ay
-Aylık Taksit: 10 bin 585 TL
-Toplam Geri Ödeme: 127 bin 526 TL
EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ
24 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi oranları:
-Vakıf Katılım: %3,10 (Kâr payı oranı)
- Garanti BBVA: %3,15
-Akbank: %3,19
-Ziraat Bankası: %3,19
-ING: %3,25
250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE
En düşük oran dikkate alındığında 250 bin TL taşıt kredisinin geri ödeme tablosu:
-Kredi Miktarı: 250 bin TL
-Kredi Oranı: %3,10
-Kredi Vadesi: 24 ay
-Aylık Taksit: 16 bin 447 TL
-Toplam Geri Ödeme: 369 bin 305 TL