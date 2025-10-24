Dikkatler bugün saat 15:30’da! Altında 9 haftalık yükseliş serisi bitiyor
24 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.560 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta 4.252 dolardan kapanış yapan ons fiyatı ise haftanın son işlem gününde 4.110 dolara yakın seyrediyor. Haftalık değer kaybı onsta %-3,25 olarak gerçekleşiyor. Böylece ons, 9 haftalık yükseliş serisinin ardından bu haftayı düşüşle kapatmaya doğru ilerliyor. Bugün dikkatler, FED’in faiz kararı için de kritik olan ABD eylül ayı TÜFE verisine çevrildi. Kritik veri TSİ 15:30’da gelecek.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatında 18 Ağustos’ta başlayan ve 17 Ekim’e kadar devam eden 9 haftalık aralıksız yükseliş bu hafta son buluyor. Ons fiyatı, kâr satışlarının etkisiyle bu haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor.
Geçen hafta 4.252 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bu haftanın son işlem gününe 4.110 dolara yakın seviyelerden başlıyor. Onsta haftalık değer kaybı son fiyatlamalar itibarıyla yaklaşık %-3,25 olarak gerçekleşiyor.
24 EKİM 2025 GRAM ALTIN FİTATI
İçeride ise spot piyasada işlem gören 24 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.560 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta 5.727 TL’den kapanış yapan gram fiyatında da haftalık değer kaybı yaklaşık %-2,75’e ulaşıyor.
Bu arada Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde ilk işlemlerde fiziki gram altın satış fiyatı 5.920 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.665 TL’den gerçekleşiyor.
ABD TÜFE VERİSİ BEKLENİYOR
Küresel piyasalarda FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklenirken, dikkatler bugün açılanacak ABD eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. FED’in faiz politikası için de kritik olan TÜFE’nin eylülde aylık bazda %0,4 artması ve yıllık bazda %3,1 olması bekleniyor.
Ülkede ağustosta yıllık TÜFE %2,9 olarak gerçekleşmişti. Beklentilere paralel ya da daha yüksek gelecek bir veri, enflasyonist baskıların da arttığına işaret edecek.
ALTINDA BEKLENTİLER
Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD ve Çin devlet başkanlarının gelecek hafta beklenen görüşmesi dikkatle takip ediliyor. Ticaret savaşlarındaki gerginliklerinin giderilmesi halinde, piyasada “güvenli liman” talebinin de azalabileceği ifade ediliyor. Öte yandan ABD’nin Ukrayna'da ateşkes için Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımlar ise jeopolitik risk algısını yüksek tutuyor.
Analistler, ons fiyatında 4.000 doların önemli bir destek olduğunu belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık halinde, altının uzun vadeli yükseliş trendini koruyacağını ifade ediyor.