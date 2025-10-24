Dolar 42 TL’yi gördü!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, TCMB’nin faiz kararı, iç piyasalarda en önemli gündem maddesi olarak önde çıktı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, dünkü toplantısında politika faizini %40,50 seviyesinden %39,50’ye çekti. Böylece önceki iki toplantıya göre daha sınırlı bir indirim gerçekleşti.

SIKI POLİTİKA VURGUSU

PPK karar metninde “Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir” ifadelerine yer verilerek, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının süreceği vurgulandı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

Bu hafta TÜİK tarafından ekim ayı tüketici güven endeksi de açıklandı. Buna göre Tüketici Güven Endeksi bu ay yüzde 0,3 geriledi ve 83,6 olarak gerçekleşti. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylülde 84 iken, bu ay 84,2 oldu. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 105,7’den 104'e geriledi.

PİYASALARDA SON RAKAMLAR

Piyasalarda son fiyatlamalara bakıldığında dolar 42,05 ve euro 48,84 TL’den güne başlıyor. Dolarda ekim ayındaki yükseliş %1,15 gibi sınırlı bir oranda gerçekleşirken, euro ise bu ay %0,07 primle yatay seyrediyor.