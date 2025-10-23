Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Gözler ‘Merkez’in faiz kararında

Gözler ‘Merkez’in faiz kararında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözler ‘Merkez’in faiz kararında
Altın, Dolar, Faiz Kararı, Merkez Bankası, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, dolar endeksi ve kâr satışlarının etkisiyle sert düşüş yaşarken gözler Merkez Bankası’nın bugünkü faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, 100 baz puanlık indirim beklentisinin altın piyasasında yönü yeniden belirleyebileceğini söylüyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, dolar endeksindeki toparlanma ve yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi, üst üste rekor kıran altın fiyatlarında düzeltme hareketini tetikledi.

Önceki gün yüzde 5,3 düşüşle 4.125 dolardan kapanan altının ons fiyatı, 11 Ağustos 2020’den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti. Onstaki düşüş dün de sürdü ve 4 bin dolara kadar geri çekilme yaşandı. Onstaki düşüşe bağlı olarak gram altın da iki günde 500 TL düşerek 5.400 TL seviyesine çekildi. Analistler, orta vadede enflasyon endişelerinin sürmesi ve Fed’in faiz indirimi döngüsüne ilişkin beklentilerin değerli metali destekleyici olmaya devam edebileceğini kaydederken, bugün iç piyasada gözler Merkez Bankasının vereceği faiz kararında olacak. Uzmanlar faizde 100 baz puan indirim yapılmasını bekliyor.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nida Arsa ile İzmir’de taksitli arsa yatırımıArda Güler sevindi, Kenan Yıldız üzüldü! Milli yıldız çılgına döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nida Arsa ile İzmir’de taksitli arsa yatırımı - EkonomiNida Arsa ile İzmir’de taksitli arsa yatırımıMotorlu araçların girmediği yerlere ‘Afet Bisikleti’ girecek - EkonomiMotorlu araçların girmediği yerlere ‘Afet Bisikleti’ girecekAK Parti nabız tuttu, en çok şikâyet sabit gelirlilerden: Büyükşehirlerin en büyük sıkıntısı kira - EkonomiBüyükşehirlerin en büyük sıkıntısı kiraYunanistan'da yoksulluk ve 'sosyal dışlanma' alarmı! Avrupa'nın en kötü seviyesi... - EkonomiYunanistan'da yoksulluk ve 'sosyal dışlanma' alarmı!Bitcoin'de yükseliş rüyası son mu buluyor? "100 bin doların altı kaçınılmaz olabilir" - EkonomiBitcoin'de yükseliş rüyası son mu buluyor?EGM promosyon ihalesinde rakam değişti! Personel başına ödemeler ne kadar olacak? - EkonomiEGM promosyon ihalesinde rakam değişti!
Sonraki Haber Yükleniyor...