Gözler ‘Merkez’in faiz kararında

ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, dolar endeksindeki toparlanma ve yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi, üst üste rekor kıran altın fiyatlarında düzeltme hareketini tetikledi.

Önceki gün yüzde 5,3 düşüşle 4.125 dolardan kapanan altının ons fiyatı, 11 Ağustos 2020’den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti. Onstaki düşüş dün de sürdü ve 4 bin dolara kadar geri çekilme yaşandı. Onstaki düşüşe bağlı olarak gram altın da iki günde 500 TL düşerek 5.400 TL seviyesine çekildi. Analistler, orta vadede enflasyon endişelerinin sürmesi ve Fed’in faiz indirimi döngüsüne ilişkin beklentilerin değerli metali destekleyici olmaya devam edebileceğini kaydederken, bugün iç piyasada gözler Merkez Bankasının vereceği faiz kararında olacak. Uzmanlar faizde 100 baz puan indirim yapılmasını bekliyor.