Nida Arsa ile İzmir’de taksitli arsa yatırımı

Projedeki 276,700 metrekarelik konut imarlı 504 adet arsa ve 12 bin 784 metrekare ticari alanı, peyderpey satılacak. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu “Nidaköy İzmir Dikili’den konut imarlı arsa alanlar, kendi müstakil evlerini diledikleri zaman, diledikleri şekilde inşa edebilecekler. Fiyatları 4 milyon 950 bin TL’den başlayan arsalarımız için yüzde 10 peşinat ile vade farksız 30 aya varan taksit imkânı sağlayan bir ödeme planı oluşturduk” dedi.