Motorlu araçların girmediği yerlere ‘Afet Bisikleti’ girecek

Önder Çelik / İSTANBUL -Ahbap Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen projeyle afet sonrasında motorlu araçların gitmekte zorlandığı alanlarda temel ihtiyaçların ulaştırılmasına destek olmak ve gönüllülerin hareket kabiliyetini artırmak hedefleniyor.

ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, ETi Sarı Bisiklet’e 11 yılda 7 milyon dolar kaynak aktardıklarını belirterek, Afet Bisikleti projesi kapsamında özel donanımlara sahip 100 bisiklet üretileceğini söyledi. Bisikletlerin üretimi geçtiğimiz sene ETi Sarı Bisiklet öncülüğünde Bisiklet Montajı ve Mekanikerliği dersinin başladığı Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek.

Bisikletlerin 2026’nın ilk çeyreğinde teslim edileceğini anlatan Öz, 1 bisikletin maliyetinin 100 bin TL olduğunu ifade etti. Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent de “Artık kısa mesafelerde araçlara ihtiyaç duymadan, çevreci, düşük maliyetli ve yenilikçi bir çözümle sahaya ulaşabileceğiz” dedi.

Aktif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Serter ise “Projeyle bisikleti yalnızca bir ulaşım aracı değil, sağlıklı, aktif ve sürdürülebilir bir yaşamın simgesi olarak topluma kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Afet bisikleti, enkaz, toprak ve asfalt gibi farklı yüzeylerde kullanım için geniş ve dişli tekerleklere sahip olacak. Patlamaya dayanıklı, zırhlı ve dişli lastikler zorlu arazi şartlarında bisikletin performansını artıracak. Pedala destek olan hibrit bir sistemle elektrikli destek sağlanacak.