“2. Maarif Kongresi” Ankara’da yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) “2. Maarif Kongresi”, “Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik” temasıyla 25-26 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

MAHMUT ÖZAY -Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılacağı kongre, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri dâhilinde yapılacak. Kongrenin onursal başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başkanlığını Millî Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, düzenleme kurulu başkanlığını ise daire başkanı Bekir Şirin üstlenecek. Kongreyle, öğretmenlerin saha deneyimlerinin bilimsel bildirilere dönüştürülerek paylaşılması hedefleniyor.

Geçen yıl “Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim” temasıyla düzenlenen ilk kongrede, öğretmenlerin saha deneyimleri bilimsel bildiriler aracılığıyla paylaşılarak bir kitap hâlinde yayımlanmıştı. Bu yıl da öğretmenler, eğitim alanındaki deneyimlerini bildirilerle aktaracak.

BAKAN TEKİN, KARS'TAÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kars’ta öğrencilerle buluştu. Bakan Tekin, eğitimde mükemmele erişmek için hâlâ atılması gereken adımlar olduğunu söyledi.

