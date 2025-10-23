Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çevrim içi oyunlar üzerinden ağına düşürdü: Şantajla çocuk istismarına 24 yıl

Çevrim içi oyunlar üzerinden ağına düşürdü: Şantajla çocuk istismarına 24 yıl

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çevrim içi oyunlar üzerinden ağına düşürdü: Şantajla çocuk istismarına 24 yıl
Çocuk İstismarı, Şantaj, Hapis Cezası, Cinsel Taciz, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da, çevrim içi oyun üzerinden tanıştığı küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 24 yıl hapis cezası verildi.

Bilgisayar ve telefonda çocuk oyunları oynarken tanıştığı çocukların önce güvenini kazanıp ardından çıplak fotoğraflarını göndermesini isteyen sanık, toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da ikamet eden, iki çocuk babası 32 yaşındaki S.A, oynadığı bir çevrim içi oyun üzerinden Kastamonu’da yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu Z.G. ile tanıştı. S.A, güvenini kazandığı Z.G’den bir süre sonra kendisine fotoğraf göndermesini istedi. Z.G, silme sözü karşılığında S.A’ya fotoğraflarını göndermeye başladı.

Şahıs bir süre sonra kendisine atılan fotoğraf ile şantaj yaptığı Z.G’den çıplak fotoğraflarını göndermesini istedi. Durumdan rahatsız olan Z.G’nin, 26 Ekim 2024 tarihindeki ihbarı üzerine S.A gözaltına alındı.

Cep telefonuna ve bilgisayarına el konulan S.A’nın aynı yolla birçok çocuğun çıplak fotoğraflarını temin ettiği tespit edildi. Karar duruşmasında savunma yapan S.A, “İnterneti daha dikkatli kullanmam gerekiyordu. Benim fiziki olarak bir ilişkim olmadı. Bu olay ailemin yıkımına sebep olmuştur. Hatalarımdan ders çıkardım. Eşim beni affetti. Pişmanım, tahliyemi talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti S.A’yı ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 16 yıl, ‘müstehcen görüntüleri yayma’ suçundan ise 8 yıl ve 80 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ceza tuzağı EDS’lere yeni düzen"Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım!" CHP'de Rıza Akpolat itirafçı olabilir iddiası...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ceza tuzağı EDS’lere yeni düzen - GündemCeza tuzağı EDS’lere yeni düzenABB'ye konser soruşturmasında yeni gelişme: Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre - GündemMansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre!"Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım!" CHP'de Rıza Akpolat itirafçı olabilir iddiası... - Gündem"Yalnız bırakılırsam Ekrem'i yakarım!"Ankara'dan Tel Aviv'e Batı Şeria tepkisi! "Barbarlık ve sabotajıdır" - GündemAnkara'dan Tel Aviv'e Batı Şeria tepkisi!Sahte e-imza davası: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı - GündemSahte e-imza davası: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandıSu kuyusunda cansız bedeni bulunmuştu! Hasret'ın son mesajı "Geliyorum" olmuş - GündemHasret'ın son mesajı ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...