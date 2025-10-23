Çevrim içi oyunlar üzerinden ağına düşürdü: Şantajla çocuk istismarına 24 yıl

Bilgisayar ve telefonda çocuk oyunları oynarken tanıştığı çocukların önce güvenini kazanıp ardından çıplak fotoğraflarını göndermesini isteyen sanık, toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da ikamet eden, iki çocuk babası 32 yaşındaki S.A, oynadığı bir çevrim içi oyun üzerinden Kastamonu’da yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu Z.G. ile tanıştı. S.A, güvenini kazandığı Z.G’den bir süre sonra kendisine fotoğraf göndermesini istedi. Z.G, silme sözü karşılığında S.A’ya fotoğraflarını göndermeye başladı.

Şahıs bir süre sonra kendisine atılan fotoğraf ile şantaj yaptığı Z.G’den çıplak fotoğraflarını göndermesini istedi. Durumdan rahatsız olan Z.G’nin, 26 Ekim 2024 tarihindeki ihbarı üzerine S.A gözaltına alındı.

Cep telefonuna ve bilgisayarına el konulan S.A’nın aynı yolla birçok çocuğun çıplak fotoğraflarını temin ettiği tespit edildi. Karar duruşmasında savunma yapan S.A, “İnterneti daha dikkatli kullanmam gerekiyordu. Benim fiziki olarak bir ilişkim olmadı. Bu olay ailemin yıkımına sebep olmuştur. Hatalarımdan ders çıkardım. Eşim beni affetti. Pişmanım, tahliyemi talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti S.A’yı ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 16 yıl, ‘müstehcen görüntüleri yayma’ suçundan ise 8 yıl ve 80 bin TL adli para cezasına çarptırdı.